“La Scelta”: spettacolo di riflessioni e ironia

VENEZIA – Un’affascinante miscela di acuta ironia e profonda riflessione prende vita sul palcoscenico del Teatro a l’Avogaria di Venezia domani, martedì 26 marzo 2024, alle ore 21.00, con “La Scelta”, un’opera diretta e ideata da Maura Pettorruso. La pièce, interpretata magistralmente da Alessio Dalla Costa, Manuela Fischietti e Stefano Pietro Detassis, promette di scavare nelle tematiche universali che coinvolgono gran parte delle persone: dalla dipendenza alla ricerca spasmodica della felicità, fino al mito del denaro.

La scena si apre su due uomini e una donna, soli in una stanza, circondati da una bottiglia di gin, fieramente posizionata al centro. Questo oggetto non è solo una bottiglia, ma un simbolo potente che incarna la lotta interna di ciascuno di loro: da un lato, il desiderio irrefrenabile di aprirla e affogare nelle sue lusinghe liberatorie; dall’altro, la volontà ferma di resistere alla tentazione, di non ricadere nella trappola della dipendenza. La bottiglia diventa così non solo un ostacolo, ma anche una possibilità: quella di dimostrare di poter governare i propri demoni interiori.

I protagonisti sono legati da etichette invisibili, identità cucite addosso fatte di fragilità e ricadute, da cui vorrebbero liberarsi. Ma è possibile cancellare il passato? Ciascuno di loro cerca una possibilità, forse l’ultima, di riscrivere il proprio nome su quell’etichetta, di affrontare le proprie debolezze e di compiere quella scelta fondamentale che cambierà il corso delle loro vite.

“La Scelta” si inserisce nell’ambito dei Martedì dell’Avogaria, una rassegna dedicata al meglio della giovane drammaturgia italiana, promossa dall’Associazione Teatro a l’Avogaria. Fondata nel lontano 1969 da Giovanni Poli, già fondatore del Teatro Universitario Ca’ Foscari di Venezia, l’Associazione si distingue per la sua lunga tradizione di ricerca teatrale, coniugando l’improvvisazione della Commedia dell’Arte con le Teorie dell’Avanguardia.

Con oltre quarant’anni di attività alle spalle e più di sessanta spettacoli prodotti, l’Associazione Teatro a l’Avogaria si conferma come uno dei centri di formazione professionale più importanti nel Triveneto, offrendo corsi dedicati a recitazione, Commedia dell’Arte, dizione, storia del teatro e molte altre discipline, rivolti sia ad appassionati che a professionisti del settore.

Per tutti coloro che desiderano immergersi in questo coinvolgente spettacolo o partecipare alle attività proposte dall’Associazione, è possibile trovare informazioni e prenotazioni sul sito ufficiale o contattando direttamente via email all’indirizzo [email protected].