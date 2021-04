La rubrica del venerdì: la lotta al razzismo americano

La lotta negli USA degli Afroamericani contro il razzismo segregazionista

Negli Stati uniti la lotta al razzismo contro i “neri” dell’Africa fu combattuta da due importanti e autorevoli rappresentanti, che intervennero con lo stesso sistema basato sulla non violenza e già praticato in Sud Africa da Nelson Mandela e in India da Mahatma Gandhi. In America il paladino pioniere contro il segregazionismo fu innanzitutto Martin Luther King, un Pastore Protestante che lottò con tutte le sue forze. Fece ricorso a qualsiasi mezzo a sua disposizione (comizi, convention, prediche, conferenze, riunioni e seminari) fino a rimetterci la vita per la causa. I frutti della sua battaglia furono raccolti dai fratelli Afroamericani solo dopo la sua morte, avvenuta prematuramente per mano di uno squilibrato fanatico razzista.

Grandi furono le sue gesta tanto da accostarlo alla figura di Gandhi, il leader indiano, eroe della non violenza, la cui fama e pensiero si erano già sparsi in quasi tutto il mondo.

Martin Luther King, redentore della faccia nera in America si è sempre esposto in prima linea per cancellare ogni pregiudizio etnico. Il suo impegno civile emerge nella Lettera dalla Prigione di Birmingham, scritta da lui stesso nel 1963 e che costituisce una appassionata enunciazione della sua indomabile crociata per la giustizia.

Nel 1960 M. L. King aveva incontrato Kennedy, il quale lo aveva rassicurato che si sarebbe adoperato in maniera efficace per la concessione agli Afroamericani degli stessi diritti degli Americani autentici, compreso il diritto al voto che fino ad allora era stato loro negato.

Nel 1964 ricevette il Premio Nobel per la pace, che andò a ritirare personalmente a Oslo in Norvegia. Tuttavia, di ritorno a Menphis, il suo aereo fu ritardato per un allarme bomba destinata al suo attentato. Proprio durante la sua permanenza a Menphis, affacciato al balcone del Motel, un colpo di fucile gli costò la vita.

Parlando di lotta al segregazionismo razzista, alla nobile e imponente figura di Martin Luther King bisogna accostare quella di Rosa Park. Rosa è da ricordare perché fu una figura simbolo del Movimento per i dirittti civili in America, al quale Martin Luther King aveva aderito. Rosa Park è divenuta famosa per aver rifiutato, già nel 1955, di cedere il posto su un autobus a un bianco, dando così origine, al boigottaggio dei bus a Montgomery.

Con la sua contestazione mobilitò i Membri del Comitato al fine di attuare a Montgomery il boicottaggio dei bus cittadini che rimasero fermi per più di un anno, fino a quando non venne rimossa la legge che legalizzava la segregazione. Nel 1956 il caso di Rosa Park giunse sul tavolo della Corte Suprema Americana che finalmente giudicò all’unanimità come incostituzionale la segregazione sugli autobus pubblici in Alabama. Quello fu il primo passo verso la vittoria finale, di vedere riconosciuti gli stessi diritti degli Americani anche ai neri provenienti dall’Africa.

E da quel momento Rosa Park divenne un’icona del Movimento per i diritti civili, oltre che simbolo per gli attivisti del Movimento.

Nel 1999 Rosa Park ricevette la Medaglia d’oro dal Congresso degli USA. Morì per cause naturali nel 2005 all’età di 68 anni.

A cura di Nuccio Sapuppo

