La riorganizzazione delle Commissioni UE

La riorganizzazione delle commissioni del Parlamento Europeo ha ridistribuito le presidenze e vicepresidenze, con la Germania che conquista sei presidenze, seguita da Spagna e Polonia. L’Italia perde una presidenza, ma ottiene nuove posizioni influenti. Il gruppo ECR guadagna terreno con tre presidenze di commissione.

BRUXELLES. La distribuzione delle presidenze e vicepresidenze delle commissioni del Parlamento Europeo ha portato cambiamenti significativi per l’Italia. Rispetto alla legislatura precedente, il nostro Paese perde una presidenza di commissione, mentre il Movimento 5 Stelle (M5S) acquisisce un ruolo di rilievo.

Salvatore De Meo di Forza Italia non è stato riconfermato alla guida della commissione Affari Costituzionali. Tuttavia, si prevede che assumerà la presidenza della delegazione dei Rapporti con la Nato, una posizione che sarà ufficializzata durante la plenaria di settembre a Strasburgo.

In compenso, Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e membro del Partito Democratico, è stato eletto presidente della commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare (ENVI), una delle commissioni più attive e importanti del Parlamento Europeo. Pasquale Tridico ( Presidente INPS dal 2019 al 2023 ), capo delegazione del M5S, ha ottenuto la presidenza della sottocommissione agli Affari Fiscali.

La Germania ha conquistato il maggior numero di presidenze, con sei incarichi, tra cui Affari Internazionali, Commercio Internazionale e Mercato Interno. La Spagna segue con tre presidenze nelle commissioni Parità di Genere, Libertà Civili e Pesca. La Polonia ha ottenuto due presidenze nelle commissioni Petizioni e Industria, oltre alla guida della sottocommissione Salute. La Francia presiede la commissione Affari Economici e la sottocommissione Diritti Umani.

Il gruppo europeo ECR, guidato da Fratelli d’Italia, ha ottenuto tre presidenze di commissione (Bilancio, Agricoltura e Petizioni), dimostrando una significativa presenza nonostante non faccia parte della maggioranza governativa. In contrasto, la Lega, parte del gruppo Patrioti per l’Europa, non ha ricevuto alcuna presidenza, riflettendo una strategia di contenimento per partiti con posizioni filorusse. I gruppi parlamentari maggiori, Popolari e Socialisti, mantengono la maggioranza delle presidenze, rispettivamente con sei e quattro incarichi.

Le presidenze e vicepresidenze sono state assegnate seguendo il metodo d’Hondt, che tiene conto delle nazionalità e del genere dei parlamentari per garantire un’equa distribuzione delle cariche. Inoltre, sono state assegnate presidenze anche a gruppi parlamentari non appartenenti alla maggioranza, come ECR, per favorire un clima di collaborazione.

La riorganizzazione delle commissioni del Parlamento Europeo segna un cambiamento significativo per l’Italia, con la perdita di una presidenza ma con nuovi ruoli influenti per esponenti italiani. La Germania emerge come il Paese con il maggior numero di presidenze, mentre il gruppo ECR, guidato da Fratelli d’Italia, rafforza la sua presenza.