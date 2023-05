La riforma della Giustizia sotto la lente degli esperti: Carlo Nordio oggi a Treviso

Oggi, lunedì 29 maggio, alle 14.00 il Ministro della Giustizia Carlo Nordio e l’avvocato Andrea Ostellari, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia saranno a Palazzo San Leonardo a Treviso “Per una cultura della giurisdizione. Bilanci e prospettive” . L’incontro è aperto al pubblico.

TREVISO – Almeno dalla riforma costituzionale del giusto processo, la cultura giuridica attuale si caratterizza per una tensione spesso disattesa verso una cultura della giurisdizione rispettosa dei ruoli e delle prerogative di ciascun partecipante al processo ed alla esecuzione della pena.

Una giurisdizione che dovrebbe caratterizzarsi secondo una struttura triadica dove il principio del contraddittorio gioca un ruolo fondamentale. A partire dal testo “Non diamoci del tu” di Giuseppe Benedetto, esperti, giuristi ed autorità rifletteranno sulle più urgenti proposte di riforma della Giustizia rispettose di una cultura della giurisdizione penale più autentica.

L’incontro, aperto al pubblico, è organizzato dal Corso di Laurea in Giurisprudenza 2.0 dell’Università di Padova.

IL PROGRAMMA

SALUTI ISTITUZIONALI

Prof. MANLIO MIELE – Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

– Direttore del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto Prof. PIER PAOLO PAULESU – Presidente della Scuola di Giurisprudenza

– Presidente della Scuola di Giurisprudenza Avv. DIEGO CASONATO Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Treviso

INTRODUCE E MODERA il Prof. PAOLO MORO, Professore Ordinario di Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Padova Presidente del Corso di Laurea in Giurisprudenza 2.0

INTERVENGONO

Dott. CARLO NORDIO – Ministro della Giustizia

– Ministro della Giustizia Avv. ANDREA OSTELLARI – Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia

– Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia Avv. GIUSEPPE BENEDETTO – Presidente della Fondazione Einaudi

– Presidente della Fondazione Einaudi Avv. BENIAMINO MIGLIUCCI – Presidente della Fondazione dell’Unione delle Camere Penali

– Presidente della Fondazione dell’Unione delle Camere Penali Avv. FEDERICO VIANELLI – Presidente della Camera Penale Trevigiana

– Presidente della Camera Penale Trevigiana Dott. ALBERTO QUAGLIOTTO – Direttore della Casa Circondariale di Treviso

CONCLUDE

Prof. PAOLO SOMMAGGIO – Professore Associato di Filosofia del Diritto nell’Università degli Studi di Trento

Con il patrocinio del Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto – Ordine degli Avvocati di Treviso Unione Camere Penali del Veneto – Camera Penale Trevigiana

L’evento si svolge esclusivamente in presenza. La partecipazione è libera e aperta anche a tutti gli interessati. Il simposio è accreditato ai fini della formazione permanente dall’Ordine degli Avvocati di Treviso con il riconoscimento di 3 crediti (di cui 1 in materia obbligatoria). Per gli Avvocati, l’iscrizione può essere effettuata tramite il portale Sfera accedendo al sito www.ordineavvocatitreviso.it.