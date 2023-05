47esima edizione della Vogalonga a Venezia

Ieri a Venezia la 47esima edizione della Vogalonga: la manifestazione nata per combattere il moto ondoso, ripristinare le tradizioni veneziane e contribuire a diffondere attenzione per l’ambiente e la natura.

VENEZIA. Ieri si è svolta a Venezia la 47° edizione della Vogalonga, una manifestazione nata per preservare le tradizioni veneziane e per sensibilizzare l’attenzione per l’ambiente e la natura.

Quasi 7.300 partecipanti provenienti da 40 paesi del mondo hanno preso parte all’evento, utilizzando quasi 2.000 imbarcazioni a remi, tra cui gondole, pupparini e “mascarete”.

Il percorso di 30 km ha richiesto di completarlo entro sei ore ed è passato davanti alle isole di Sant’Elena, delle Vignole, di Sant’Erasmo e di San Francesco del Deserto, per arrivare a Burano e poi a Murano, con l’attraversamento del suo Canal Grande, e infine ritornare a Venezia.

La manifestazione è stata un successo grazie all’esperienza degli organizzatori della Vogalonga e al lavoro dei volontari, delle forze dell’ordine e delle associazioni che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento. Durante le premiazioni è stato istituito il premio “Lino Toffolo” che è stato assegnato alla barca più stravagante, simpatica e ingegnosa. I proventi delle iscrizioni alla manifestazione saranno devoluti al mondo della voga, salvo una quota del 20% che sarà destinata a finanziare una ricerca universitaria sul contenimento del moto ondoso.

Il consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto, ha consegnato a ciascun partecipante una medaglia e un attestato, sottolineando l’importanza della manifestazione per promuovere il rispetto dell’ambiente e la riduzione del moto ondoso. Il comitato organizzatore ha espresso soddisfazione per il successo dell’evento, definito “una bellissima giornata nel segno della voga e dell’amicizia”.