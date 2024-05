La mappa interattiva dei Centri Estivi e Grest 2024

L’Amministrazione comunale di Venezia rilancia la mappa interattiva per facilitare la scelta dei centri estivi e del grest.

VENEZIA – Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ripropone la “Mappa interattiva di ricognizione dei Centri estivi”, uno strumento dedicato ai genitori per individuare la proposta estiva più adeguata alle loro esigenze, tra i centri estivi comunali e quelli organizzati da associazioni private, parrocchiali, sportive, culturali del territorio che si inseriranno mediante la compilazione di un form.

La mappa è disponibile per la consultazione sulla home page del sito del Comune di Venezia, al bottone “Centri estivi 2024” o al link alla pagina Centri estivi 2024.

Per ricercare un centro estivo basta posizionare il cursore direttamente sull’area territoriale scelta, nella quale i centri estivi vengono valorizzati con un simbolo grafico; oppure si può attivare la ricerca per attività (offerta sportiva/culturale/assistenza e volontariato/solidarietà e promozione sociale/tutela dell’ambiente/tutela delle specie animali) e Municipalità di riferimento. Una volta individuata l’iniziativa più adeguata alle proprie esigenze sarà possibile leggere tutte le informazioni che la realtà organizzatrice ha deciso di mettere a disposizione: nominativo, eventuale sito web, contatti, attività proposte, ricettività e livello di accessibilità per le persone con disabilità.

Il censimento pubblico che raccoglie le informazioni promozionali è sempre attivo e in ogni momento un organizzatore può decidere di aderire al link “censimento dei centri estivi” alla pagina www.comune.venezia.it/it/content/censimento-proposte-attivit-estive-minori-2024