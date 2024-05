Reyer in semifinale scudetto

Guidata da un pazzesco Tucker, l’Umana Reyer Venezia batte UNAHotels Reggio Emilia in Gara 5 e approda in semifinale scudetto.

MESTRE – Dopo tre anni l’Umana Reyer Venezia torna in semifinale scudetto. Un traguardo raggiunto con le unghie e con i denti alla fine di una gara 5 tiratissima e bugiarda nel risultato finale. La serie con la mai doma UNAHotels Reggio Emilia si chiude con l’83-67 in un Taliercio Sold Out. Protagonista di giornata un Tucker da 25 punti che eguaglia il suo record stagionale.

Il prossimo avversario della Reyer sarà la vincente di gara 5 tra la Virtus Bologna e Tortona.

La partita

Assente ancora Kabengele, gli orogranata scendono in campo con lo stesso quintetto di Gara 4. Reggio parte subito a razzo con un perentorio 1-9 dopo 2′ costringendo così coach Spahija a chiamare il primo Time Out. La pausa dona nuova vita a Venezia con una difesa ritrovata, seguita da un dominio a rimbalzo (13-7 dopo i primi 10′) e la precisione in attacco. Reggio raggiunge il bonus a metà quarto e gli orogranata portano il break a 12-0 per il 13-9 al 7′. Gli ospiti ritrovano la via del canestro dopo oltre 5’30”, ma la Reyer riesce a correre e proprio da un contropiede arriva il 17-11 all’8’30”. La frazione poi si chiude sul 17-14.

Il secondo quarto vede l’UNAHotels tornare in vantaggio all’11’30” (19-20), l’Umana risponde con la schiacciata di Tucker e l’intelligente assist di Tessitori per De Nicolao che vale il 25-20 al 13’30”. Grant infila tre triple consecutive e Spahija chiama time out al 14’30” sul 27-29. La Reyer prova quintetti sempre più bassi, e aumenta ancora in fase difensiva come i passi di Black provocati da Simms e la palla rubata di Spissu al centro avversario al momento del tiro. La gara è un continuo sali e scendi: 32-29 al 16′, 34-40 al 19’30”, fino al 40-42 alla sirena.

Il rientro dagli spogliatoi vede subito un canestro emiliano a cui risponde la tripla di Spissu. Tucker recupera in tuffo su Galloway, Wiltjer infila due liberi ed è sorpasso Venezia sul 45-44. Reggio risponde con uno 0-7 per il 45-51 al 23’30”. Altro Time Out di coach Spahija, dal quale gli orogranata si ripresentano col doppio play Spissu–De Nicolao. Tucker torna a muovere il punteggio dell’Umana Reyer dopo 2’30” con la tripla del 48-51 a metà quarto e al 27’30” è pareggio a quota 53. Gli orogranata continuano a giocare con grande caparbietà e chiudono il quarto avanti 58-55 con un’altra tripla di Tucker, dopo aver portato a casa il terzo fallo di Faye con uno sfondamento.

Il match si incattivisce, al 31′ è 62-56, con le squadre che si rispondono dall’arco e l’Umana Reyer che riesce a mantenere comunque il vantaggio, nonostante Reggio rientri fino al 68-67 al 34′. Time Out orogranata e la partita cambia completamente. Parks fa letteralmente impazzire Galloway, con una difesa in cui non concede un centimetro al principale terminale offensivo ospite; in attacco, le combinazioni trovano un Simms preciso terminale, così l’energia orogranata costringe la panchina reggiana al time out sul 73-67 al 37′. Le squadre si ripresentano con quintetti bassissimi, ma l’inerzia non cambia e, anzi, il margine viene progressivamente allargato fino all’83-67 finale.

Il tabellino

Parziali: 17-14; 40-42; 58-55

Umana Reyer Venezia: Spissu 11, Tessitori 7, Heidegger 2, Casarin, De Nicolao 5, O’Connell ne, Janelidze ne, Parks 11, Brooks ne, Simms 14, Wiltjer 8, Tucker 25. All. Spahija.

UNAHotels Reggio Emilia: Weber 4, Bonaretti ne, Cipolla ne, Galloway 18, Faye 7, Smith 6, Uglietti, Atkins 4, Black 12, Vitali 4, Grant 9, Chillo 3. All. Priftis.