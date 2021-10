La grinta di Sofiia alla partenza della Venicemarathon

Non ci poteva essere giornata migliore e non ci si poteva aspettare una migliore ripartenza per la Venicemarathon giunta alla 35esima edizione che però di anni ne conta 36 dalla sua prima volta, essendo stata saltata lo scorso anno a causa della pandemia Covid. E l’emozione è stata veramente grandissima per tutti perché finalmente si poteva vedere una Venezia come temevamo di non poterla vedere più. Ottimi i contenuti tecnici, testimoni di una gara maschile spettacolare ed imprevedibile, e di una gara femminile che ha scoperto una nuova atleta azzurra, Sofiia Yaremchuk. Una constatazione viene proprio dalla foto della partenza della gara a Stra (VE) dove si possono vedere in prima fila tutti gli atleti che poi si classificheranno nei primi posti. Spicca al centro la nostra Sofiia che con la sua maglia bianca e i suoi occhiali da sole, parte al centro con una grinta incredibile.

Grande Sofiia!

Silvia Moscati