La Dott.ssa Bramezza lascia l’incarico, Zaia: “Un sentito ringraziamento per il lavoro svolto”

Il Presidente della Giunta regionale, Luca Zaia, alla luce del fatto che con la fine della X° legislatura la dott.ssa Ilaria Bramezza, così come altri manager regionali di vertice, cessa dall’incarico, in un recente incontro le ha manifestato, anche a nome della Giunta regionale, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto, nel delicato ruolo di Segretario generale della Programmazione, con la professionalità che le ha consentito di affrontare e risolvere importanti questioni.

“Esprimo alla dott.ssa Bramezza un sentito in bocca al lupo per le sue prossime esperienze lavorative– ha detto il Governatore – certo che le affronterà con la consueta determinazione e professionalità”.

La dott.ssa Bramezza, da parte sua, ha sottolineato come, oltre ad aver rappresentato un’esperienza di grande interesse anche dal punto di vista personale, è stato per lei un grande onore essere stata chiamata a tale ruolo da un Presidente che gode della sua più grande stima. Ha quindi ringraziato il Presidente Zaia, cogliendo l’occasione per ringraziare, per suo tramite, anche tutti gli assessori.

Ringraziamento che ha esteso anche ai suoi più stretti collaboratori, ai colleghi e a tutti i dipendenti regionali, con i quali ha condiviso percorsi importanti, con un augurio di “buon lavoro a tutti coloro che continueranno nella prossima legislatura ad impegnarsi per la Regione Veneto e un ‘in bocca al lupo’ a chi invece ha scelto di intraprendere altre strade”.

Commenta la news

commenti