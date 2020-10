Generali Valore Cultura porta alla Fenice le visite guidate nella lingua dei segni LIS

Il Teatro La Fenice, tempio della musica, è anche uno dei siti museali più importanti e maggiormente visitati della città di Venezia. Fondato nel 1792, è infatti uno dei gioielli dell’architettura teatrale italiana, oltre che ‘luogo sacro’ della storia della musica: nell’Ottocento è stato sede di numerose prime assolute di opere di Rossini, Bellini, Donizetti e Verdi e sul suo palcoscenico si sono esibiti i più grandi artisti di ieri e di oggi. Dopo il disastroso incendio del 1996, l’edificio è stato oggetto di una imponente ricostruzione e da oltre dieci anni, tornato all’antico splendore, accoglie migliaia di visitatori ogni giorno, registrandosi tra i siti veneziani più frequentati.

Anche in questo specifico ambito delle visite guidate, spinta da una forte consapevolezza sull’importanza dei valori di accessibilità e diffusione del messaggio culturale, la Fondazione Teatro La Fenice di Venezia ha trovato un partner inestimabile in Generali che, con il progetto Generali Valore Cultura, è da anni impegnata a rendere l’arte e la cultura accessibili a un pubblico sempre più ampio, mettendole al centro dello sviluppo delle comunità. Con questo spirito Generali prosegue la sua storica collaborazione con la fondazione lirico-sinfonica e rende possibile un’iniziativa unica per i teatri lirici: il percorso di scoperta degli spazi teatrali della Fenice, da oggi sarà accessibile anche a tutte le persone sorde, grazie alla realizzazione di una video-guida in lingua dei segni italiana LIS.

La visita con video-guida in lis (intero € 11, ridotto over65 e under26 € 7) ha una durata di quaranta minuti circa, e si compone di sedici tracce come l’audio-guida tradizionale. La traduzione nella lingua dei segni è stata realizzata dal servizio Translate di VEASYT srl, spin off dell’Università Ca’ Foscari Venezia, che sviluppa soluzioni digitali per l’abbattimento delle barriere della comunicazione (www.veasyt.com). Con VEASYT Translate, contenuti testuali o audio in italiano vengono tradotti in lingua dei segni italiana (lis) in formato video. Al meticoloso lavoro di traduzione collaborano insieme traduttori sordi e udenti professionisti al fine di garantire la miglior ricerca di significato del messaggio da una lingua a un’altra.

