Continuiamo con la pubblicazione a puntate del libro scritto dal nostro concittadino, Nuccio Sapuppo. In questa raccolta l’autore ha voluto raccontare – in forma di monografie – luoghi, avvenimenti e personaggi figli di Mogliano che si sono distinti per le opere che hanno compiuto nella loro vita

La biblioteca comunale di Mogliano Veneto si trova in via A. De Gasperi, 8. Responsabili sono: il dott.Roberto Comis Dirigente 3° Settore ed il dott. Lucio Verbani per la posizione organizzativa. (Inf. Tel. 041.8777032).

Avere una Biblioteca a portata di mano nel proprio paese, dove si possono prelevare dei libri e dove poter trascorrere all’occorrenza alcune ore certi giorni, è una grossa opportunità.

A Mogliano la biblioteca dispone di 24.000 volumi, 3 riviste e 4 quotidiani e vi si effettuano alcuni servizi gratuiti quali l’informazione, l’assistenza ed il primo orientamento, la ricerca bibliografica la lettura e consultazione in sede oltre che la prenotazione dei libri. Sono ammessi al prestito tutte le opere appartenenti al fondo corrente mentre sono escluse quelle di consultazione generale, i quotidiani e i periodici.

Il prestito ha la durata massima di 30 giorni ed è rinnovabile a richiesta. Non si possono ottenere in prestito più di 5 documenti contemporaneamente. Alcuni prestiti di testi particolari vengono fatti esclusivamente a pagamento.

Si possono ottenere anche libri di altre Biblioteche collegate col medesimo circuito. È possibile usufruire, al prezzo della carta, del servizio di fotocopie.

All’interno della Biblioteca tutti i frequentatori sono tenuti a mantenere il massimo silenzio per non disturbare gli altri. Quindi la Biblioteca risulta un luogo tranquillo e silenzioso oltre che ben fornito di libri che trattano qualsiasi argomento, un ottimo posto per studiare e non essere disturbati

