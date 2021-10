Jesolo. Servizio di trasporto scolastico

SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO, IL VICESINDACO RUGOLOTTO:

“NEI PROSSIMI GIORNI IMPLEMENTEREMO NUOVI MEZZI”

“L’organizzazione del servizio di trasporto scolastico svolto da Jtaca è alla nostra attenzione fin dalle prime avvisaglie dei possibili disagi che l’introduzione dell’obbligo di certificazione verde da parte del Governo avrebbe potuto creare – dichiara il vicesindaco della Città di Jesolo, Roberto Rugolotto –. Ci siamo adoperati in tutti i modi possibili, perseguendo ogni soluzione per sopperire alle assenze di quei dipendenti che, legittimamente, hanno deciso di non dotarsi del pass nonostante ciò stia comportando una sospensione dall’impiego. Qualche disagio, tuttavia, c’è stato. L’impegno dell’amministrazione e dei vertici aziendali non è mai venuto meno, tanto che nei prossimi giorni contiamo di riuscire a implementare il servizio, partendo dal lido. Lo faremo dotando di personale che potrà rimettere su strada i mezzi che in questi giorni hanno dovuto rimanere in deposito”.