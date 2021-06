Jesolo, ordine pubblico. Zoggia: ” Contatti positivi con il Viminale, arriveranno rinforzi”

ORDINE PUBBLICO, IL SINDACO ZOGGIA ALLE FORZE POLITICHE:

“CONTATTI POSITIVI CON IL VIMINALE, ARRIVERANNO RINFORZI”

Come anticipato nei giorni scorsi, il sindaco di Jesolo, Valerio Zoggia, ha incontrato questa mattina i capigruppo delle forze politiche che siedono in Consiglio comunale per discutere del tema dell’ordine pubblico, aggiornare i rappresentanti dei partiti delle iniziative messe in campo e dei prossimi sviluppi e ottenere anche il punto di vista delle varie componenti ed eventuali proposte per arginare il fenomeno degli eccessi:

“Il confronto è stato importante e utile a tutti, sia a noi come amministrazione sia alle forze politiche che, a vario titolo rappresentano la città. Anzitutto ha permesso di mettere in chiaro l’enorme sforzo che l’amministrazione e i suoi uffici, in particolare il Comando di Polizia locale, hanno messo in atto in queste ultime settimane per arginare e in parte reprimere le decine di episodi irrispettosi che hanno interessato la città. Dall’ordinanza all’intensificazione dei controlli ciò che era nelle nostre possibilità è stato fatto. Abbiamo avuto su più fronti rassicurazioni, dal Prefetto e dai rappresentanti delle Forze dell’Ordine dell’impegno che sarà assicurato. Ora si è mossa anche la politica nazionale che, da più parti, sembra aver compreso il disagio che città come Jesolo stanno vivendo in questo delicato momento di ripresa. Ci sono stati infatti contatti positivi e rassicuranti con il Viminale, dove il tema dell’ordine pubblico è stato sottoposto al Ministro dell’Interno e dovrebbe portare nelle prossime settimane all’invio di rinforzi e aggregati della Polizia di Stato sul litorale. Questo è un segnale che aspettavamo e che ci auspichiamo possa dare risultati positivi. Stiamo comunque valutando altre iniziative promosse anche dalle forze politiche, come una campagna di sensibilizzazione tramite canali social frequentati da questi giovani e giovanissimi o la disponibilità del Comune di sostenere economicamente la permanenza oltre orario delle Forze dell’ordine. Chiederemo anche al più presto un incontro con Prefetto e Questore alla presenza di tutte le forze politiche del Consiglio comunale per sottolineare l’importanza della sicurezza per la città e le sue persone”.

