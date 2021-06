Premio “Mestre di Pittura”: esposto in via Palazzo il quadro vincitore della categoria “Città di Mestre”

“Una sera a Punta San Giuliano” di Giampaolo Callegaro è il titolo dell’opera che da oggi, venerdì 18 giugno, entra a far parte dei quadri esposti nella sede del Municipio di via Palazzo, in quanto vincitore della categoria speciale “Città di Mestre”, nell’ambito del premio “Mestre di Pittura”. La consegna del dipinto è avvenuta questa mattina nella sala consiliare del Municipio alla presenza dell’autore e, in rappresentanza dell’Amministrazione, della presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano. Al tavolo della conferenza anche Cesare Campa, presidente del Circolo Veneto, che organizza la manifestazione e il presidente della Municipalità di Mestre Carpenedo, Raffaele Pasqualetto. Presenti inoltre il consigliere regionale Raffaele Speranzon e l’assessore comunale alle Politiche educative Laura Besio. “Ringrazio Cesare Campa per il clima familiare che ormai si respira nel gruppo di lavoro che organizza il premio – ha affermato la presidente Damiano – e grazie anche all’artista Callegaro per questa splendida opera che arricchisce il patrimonio della nostra città. La rinascita del premio ‘Mestre di Pittura’ e la sua crescita negli ultimi anni stanno a testimoniare che la visione di Cesare è stata vincente. Le 900 opere arrivate a concorrere nella scorsa edizione del premio sono un numero notevole, che fanno di questa manifestazione un punto di riferimento di tutta l’area metropolitana. Un grazie veramente a tutti per il lavoro che portate avanti nel valorizzare il nostro territorio”. Gratitudine espressa anche dall’assessore Besio, che ha sottolineato “la natura inclusiva di una manifestazione per la quale, il Circolo Veneto troverà sempre il nostro sostegno”. Anche Pasqualetto ha auspicato un rafforzamento della collaborazione tra la Municipalità e l’organizzazione del premio, “discutendo della possibilità – ha dichiarato – di far entrare nella giuria anche i consiglieri di Municipalità”. Il premio “Mestre di Pittura” vede il patrocinio di Regione Veneto, Città Metropolitana e Comune di Venezia e si sviluppa in collaborazione con Fondazione Muve e con il sostegno di Accademia di Belle Arti di Venezia, Fondazione Bevilacqua la Masa ed M9. L’edizione 2021 è già stata presentata nelle scorse settimane: per gli artisti sarà possibile iscriversi entro il prossimo 15 luglio; da lì in poi verranno selezionate le 60 opere che, dal 10 settembre, resteranno esposte un mese al centro Candiani di Mestre.