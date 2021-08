Jesolo. Diego Celegon vince il Torneo di Bocce

Si è svolto ieri, domenica 29 agosto, il tradizionale Torneo di Bocce Consorzio Manzoni, nella centralissima spiaggia di piazza Manzoni, a Jesolo Lido, tanto atteso da tutti i campioni di questo popolare sport.

Diego Ivano Celegon ha prevalso su tutti i preparatissimi partecipanti, veterani di questa sfida estiva.

La gara si è svolta ad eliminazione diretta, a partire dalle selezioni degli ottavi tenutasi nella mattinata; nel pomeriggio si è arrivati alla finalissima intorno alle ore 18, nella quale ha primeggiato Diego Celegon, di Mestre. Il campione è una new entry nell’albo d’oro dei tornei di bocce ‘on the beach’ ma certamente anche una conferma come giocatore di grande talento che sicuramente darà molto filo da torcere ai bocciofili veterani.

La festa si è conclusa con un grande brindisi, giusto prima della pioggia e del repentino abbassamento della temperatura. Una nuvola nera di eccezionale grandezza ha coperto l’azzurro del cielo ma in pochi minuti spargendo qualche goccia d’acqua. Il passaggio temporalesco ha lasciato il posto poco dopo ad un fantastico arcobaleno, quasi a suggellare una stagione estiva eccezionale, che promette altre belle giornate di sole.