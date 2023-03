Isola di Pellestrina, la Giunta approva oltre 5 milioni di interventi per il ripristino di strade

La Giunta dell’Isola di Pellestrina approva interventi per oltre 5 milioni di euro per il ripristino di strade, marciapiedi e protezione idraulica a beneficio della sicurezza degli abitanti – dichiara Zaccariotto

La Giunta comunale ha approvato due interventi per la messa in sicurezza di tratti di strada e di sicurezza idraulica a San Pietro in Volta e Portosecco nell’Isola di Pellestrina. La proposta del sindaco, di concerto con l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Zaccariotto, comporterà una spesa complessiva di oltre 5 milioni di euro.

Il primo intervento prevede la messa in sicurezza dei tratti di strada retrostanti il muretto di marginamento, con l’eliminazione delle infiltrazioni d’acqua e la riqualificazione della pavimentazione in pietra. Il secondo intervento è indirizzato alla sicurezza idraulica mediante il rialzo e l’impermeabilizzazione del muretto di separazione tra la banchina e l’abitato dell’isola di Pellestrina sul fronte lagunare. L’obiettivo è garantire la sicurezza degli abitanti dell’isola in caso di maltempo e alluvioni. Il consigliere delegato alle Isole, Alessandro Scarpa Marta, ha sottolineato l’importanza dei lavori di manutenzione per migliorare la sicurezza idraulica e la vivibilità degli abitanti dell’isola.