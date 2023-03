Papa Francesco al Gemelli: qualche giorno di ricovero e di riposo

ROMA – Nei giorni scorsi Papa Francesco aveva lamentato alcune difficoltà respiratorie; questo il motivo per cui aveva programmato degli esami al Gemelli di Roma. Poi, ieri mattina, un malore subito dopo l’udienza generale in Piazza San Pietro ha anticipato la sua visita ospedaliera.

Come riporta la Sala stampa vaticana, gli esami hanno dato l’esito di una infezione respiratoria, specificando che non si tratta di Covid-19.

Ora per il Papa è previsto qualche giorno di ricovero ospedaliero per opportuna terapia medica ospedaliera e, in seguito, di riposo.