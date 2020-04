iorestoacasa e faccio il cambio armadio

Il “sistema” Orphea Salvalana per un cambio di stagione perfetto: tre fasi per preparare i tessuti e organizzare al meglio gli armadi

In un momento così particolare in cui è doveroso stare a casa, Orphea® Salvalana® si propone di essere ancora più vicina ai suoi consumatori, aiutandoli a sfruttare questo tempo per dedicarsi con cura al cambio di stagione. E così, da leader nella protezione dei tessuti 365 giorni l’anno, propone tre semplici fasi che permetteranno di selezionare i capi da tenere, eliminando i superflui, curarli dal lavaggio alla conservazione, fino all’organizzazione per un armadio impeccabile!

Fase 1: SCELTA

Quando si inizia il cambio di stagione è indispensabile valutare attentamente abito per abito, liberandosi del superfluo. Da questa scrematura rimangono i vestiti davvero utilizzati e da trattare con il massimo rispetto e attenzione per farli durare più a lungo possibile.

Fase 2: CURA

Prima di riporre gli abiti nell’armadio, è bene lavarli con un detersivo poco aggressivo che non usuri le fibre durante il lavaggio (Orphea Detersivo Capi Delicati, formato 750 ml, prezzo consigliato detersivo € 4,74) e utilizzare un ammorbidente per mantenere elastici i tessuti nel tempo (Orphea Ammorbidente Rigenerante, formato 750 ml, prezzo consigliato detersivo € 4,98). Le formule delicate e dermatologicamente testate prevengono l’infeltrimento della lana e dei capi più delicati.

Un consiglio sono le pratiche salviette per asciugatrice, umide e in busta salva fragranza, studiate per profumare a lungo il bucato durante il ciclo di asciugatura. Mantengono i colori brillanti e sono disponibili in due avvolgenti profumazioni: lavanda mailette e fiori (formato da 20, packaging riciclabile, prezzo consigliato € 4,25).

Sugli indumenti ingombranti e di grandi dimensioni, difficilmente lavabili in casa e soggetti ad accumulo di polvere come giacche, cappotti e tappeti, è possibile intervenire con prodotti specifici, come uno spray per capi pesanti. In commercio se ne possono trovare di diversi, all’aroma di fiori e di lavanda per esempio, che proteggono e profumano a lungo i capi pesanti.

Anche l’armadio vuole la sua cura. Dopo aver svuotato ante e cassetti, è necessario pulirli accuratamente con un detergete specifico che garantirà la protezione dei capi, prima di riporre gli indumenti ben piegati al suo interno fino al prossimo cambio stagione. Orphea Spray Pulitore Armadi e Cassetti, con tensioattivo di derivazione vegetale (formato 375 ml, prezzo consigliato € 4,71), è adatto a tutte le superfici. Inoltre, deterge, profuma ed elimina la polvere prendendosi cura delle parti interne di armadi e cassetti.

Fase 3: ORGANIZZAZIONE

Prima di riporre gli abiti all’interno di armadi e cassetti, è opportuno organizzarli per tipologia, al fine di individuarli facilmente. Una volta divisi, potreste pensare anche di sistemarli in scala cromatica.

Infine ricordatevi di profumare gli armadi e i cassetti con un profuma-biancheria. In commercio ce ne sono di tantissime varietà e profumazioni diverse, pronte a rendere unico il tuo guardaroba!

