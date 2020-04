EscapeToJamaica, con le dirette Instagram si viaggia sull’isola di Bob Marley

Jamaica Tourism Board (JTB) lancia un’iniziativa Social per ravvivare le giornate dei propri follower, regalando una serie di momenti di puro intrattenimento attraverso la propria piattaforma digitale (@visitjamaica)

“Escape to Jamaica” sarà un appuntamento settimanale sul canale Instagram di Jamaica Tourism Board. Perfettamente in linea con lo spirito dell’”Irie” – termine giamaicano che descrive la capacità di raggiungere la pace interiore nonostante le avversità – la serie di dirette porterà una ventata fresca nelle case degli spettatori, con tutorial di cucina e sessioni dedicate al benessere.

“Sappiamo che in questi momenti difficili in tutto il mondo le persone hanno bisogno di un momento di svago. Con questa serie di dirette, la Giamaica regala una piccola fuga virtuale dalla realtà, all’insegna di musica, cucina, tradizione, del calore umano ma soprattutto dell’inconfondibile spirito della Giamaica” racconta Donovan White, Direttore di JTB. “Visto che i viaggiatori al momento non possono raggiungerci, vogliamo portare un po’ del nostro Heartbeat tra le mura domestiche di chi ci segue. La Giamaica è pronta a dare il benvenuto a tutti i turisti futuri non appena i tempi lo permetteranno. È importante stare uniti in questo momento difficile”.

