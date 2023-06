Intitolato ai Lagunari il Parco di Via Torni

MOGLIANO VENETO – «Oggi anche la Città di Mogliano Veneto dà un riconoscimento, atteso e meritato, ad un reparto militare che ha scritto pagine importanti della Storia del nostro territorio e della nostra nazione – ha esordito il Sindaco di Mogliano Veneto Davide Bortolato. – L’auspicio è che questo Parco sia luogo di ispirazione per tutte le persone che lo frequenteranno ed in particolare per i giovani, che possano imparare dai valori fondanti che contraddistinguono i Lagunari per affrontare le sfide del futuro: determinazione, dedizione e solida preparazione.»

Con la cerimonia pubblica officiata domenica mattina nell’area verde di via Torni (ex cotonificio) adiacente al fiume Zero, si è voluto rendere omaggio al Reggimento Lagunari Serenissima, il cui primo nucleo – costituto a Venezia nel gennaio 1951 – è erede delle antiche tradizioni del corpo militare “Fanti da Mar” della Serenissima Repubblica di Venezia ideato dal doge Enrico Dandolo nel XIII secolo.

Prosegue così l’impegno dell’Amministrazione Comunale ad attribuire l’intitolazione ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, come i parchi, che ancora ne risultano sprovvisti, al fine di tutelare la Storia di Mogliano Veneto e del suo territorio, e di rendere merito a importanti istituzioni che promuovano la crescita morale e civile della comunità. Tra le motivazioni che hanno mosso la volontà di intitolare il Parco ai Lagunari rientrano le capacità operative, l’alta professionalità e la generosità dimostrate dal Reggimento in operazioni condotte nel territorio nazionale e all’estero, in particolare nell’area balcanica, in Iraq e nel Libano, che sono state riconosciute con il conferimento della Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito e della Croce d’Argento al Merito dell’Esercito.

Con il motto “Come lo scoglio infrango, come l’onda travolgo”, i Lagunari sono in grado di operare in contesti ambientali particolari, in ambito terrestre, marino, lagunare e fluviale; per questo sono impiegati nella conduzione di missioni umanitarie e di pace a difesa delle popolazioni vittime di guerre e calamità naturali.



Monumento ai Lagunari

La cerimonia ha visto lo sfilamento delle Autorità all’interno del Parco di Via Torni, l’Alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli eseguito dal tenore della Fenice di Venezia Domenico Altobelli accompagnato dal Gruppo Musicale Città di Mogliano Veneto, lo scoprimento del Monumento e del cartello dedicato al Reggimento Lagunari Serenissima, la deposizione di una corona d’alloro in onore ai Caduti al grido di San Marco, infine la benedizione del Monumento.