“New Way”: aiutiamo a contrastare le dipendenze

Il Comune di Venezia attiva la versione diurna del servizio “Stop and Go” per il contrasto alle dipendenze da sostanze stupefacenti, per offrire assistenza e orientamento ai consumatori. L’obiettivo è ridurre il degrado e favorire l’uscita dalla dipendenza in collaborazione con l’ULSS.

VENEZIA – Da Lunedi 19 Giugno i consumatori di sostanze stupefacenti potranno contare su un nuovo servizio comunale per il contrasto alle dipendenze: si chiama “New Way” , la versione diurna del servizio “Stop and Go” che opera già da fine 2022 nelle ore notturne.

Due squadre di operatori di strada saranno operative tutti i giorni dalle 8 alle 21, con due furgoni, nelle zone della città dove si concentra il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. Il servizio Stop and Go continuerà a funzionare dalle 21 alle 8. Il servizio New Way è stato affidato in via sperimentale ad una cooperativa che si occupa anche delle attività notturne.

Gli operatori di strada del servizio New Way, in collaborazione con il personale del Comune di Venezia, avranno il compito di entrare in contatto con i consumatori, orientarli verso i servizi comunali e sanitari e accompagnarli, se possibile, al Drop In per una migliore assistenza.

“Questo progetto vuole essere un intervento sociale di prossimità su strada per le persone che hanno una dipendenza da sostanze stupefacenti” afferma Simone Venturini, assessore alla Coesione sociale. “L’obiettivo del servizio è duplice: da una parte, ridurre ed eliminare i comportamenti nocivi di queste persone per i cittadini che vivono e lavorano in città e, dall’altra, offrire ai dipendenti da sostanze l’accesso a servizi essenziali come toilette e docce in un luogo apposito e distante dalle abitazioni.

Il Comune di Venezia dimostra ancora una volta di investire più di ogni altro nel sociale, anche con attività innovative e sperimentali, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e degli esercenti e per dare a tutti la possibilità di uscire dal tunnel della droga.

Il servizio Stop and Go, attivo da settembre scorso, offre ospitalità notturna fino a 15 persone per notte dopo averle contattate in strada; finora sono state ospitate più di 2500 persone e sono stati fatti più di 6000 contatti in strada.