Internet addiction disorder: la dipendenza da internet

La rapida evoluzione della connettività digitale ha generato nuove sfide, tra cui spicca la problematica emergente della dipendenza da Internet.

Le tecnologie digitali, internet, i social network e le App di messaggistica istantanea hanno rivoluzionato il modo in cui viviamo, comunicando istantaneamente e abbattendo le barriere geografiche. Questa crescente connettività ha aperto la strada a un universo di opportunità e connessioni globali, ma ha anche portato all’emergere di nuovi rischi, insidie e dipendenze, tra cui la dipendenza da Internet.

La dipendenza da internet, conosciuta anche come Internet Addiction Disorder (IAD), è un comportamento compulsivo legato all’uso eccessivo di internet e dei dispositivi digitali connessi alla rete. Come altre forme di dipendenza comportamentale senza sostanza, come l’oniomania, la ludopatia e la dipendenza da sesso, l’IAD può compromettere il benessere psicofisico di chi ne soffre.

Nonostante la dipendenza da internet non sia ancora universalmente riconosciuta come una condizione clinica distinta, è possibile individuare alcune manifestazioni psicologiche e fisiche che possono essere considerate sintomatiche di questa dipendenza. La perdita progressiva di controllo rappresenta un tratto distintivo dell’IAD, con chi ne è affetto che sperimenta un aumento esponenziale delle ore dedicate alla navigazione online.

La Dottoressa Valeria Fiorenza Perris, Psicoterapeuta e Clinical Director del servizio di psicologia online Unobravo, spiega che i soggetti colpiti da questa dipendenza possono trascorrere ore in rete, navigando su siti, utilizzando i social media, chattando, giocando ai videogiochi, guardando video o facendo acquisti online.

Diverse forme di IAD

L’IAD può assumere molte forme diverse a causa dell’ampio spettro di attività disponibili online. Alcuni sviluppano una dipendenza più generalizzata, mentre altri hanno una propensione di tipo specifico. Tra le forme più comuni di dipendenza da internet, troviamo:

Internet Gaming Disorder: La dipendenza da internet e quella dai videogiochi sono spesso correlate, specialmente con l’avvento delle piattaforme di gioco online.

La dipendenza da internet e quella dai videogiochi sono spesso correlate, specialmente con l’avvento delle piattaforme di gioco online. Online Shopping Addiction: Si tratta della dipendenza da shopping, ma concentrata sul mondo online, con individui che sviluppano comportamenti compulsivi di acquisto su internet.

Si tratta della dipendenza da shopping, ma concentrata sul mondo online, con individui che sviluppano comportamenti compulsivi di acquisto su internet. Cybersexual Addiction: Coloro che soffrono di questa dipendenza dedicano molto tempo alla fruizione di materiale pornografico online o frequentano chat-room per adulti.

Coloro che soffrono di questa dipendenza dedicano molto tempo alla fruizione di materiale pornografico online o frequentano chat-room per adulti. Cyber-Relational Addiction: Caratterizzata dalla propensione a instaurare relazioni online, questa forma di dipendenza può portare a trascurare i rapporti offline.

Caratterizzata dalla propensione a instaurare relazioni online, questa forma di dipendenza può portare a trascurare i rapporti offline. Information Overload: Il sovraccarico cognitivo si verifica quando il soggetto cerca in modo ossessivo informazioni sul web, spesso sovrapponendosi ad altre condizioni cliniche come la cybercondria.

Il sovraccarico cognitivo si verifica quando il soggetto cerca in modo ossessivo informazioni sul web, spesso sovrapponendosi ad altre condizioni cliniche come la cybercondria. Social Media Addiction: La dipendenza da social media si manifesta quando l’utilizzo di queste piattaforme sfugge al controllo dell’utente, diventando compulsivo.

La dipendenza da internet può avere gravi conseguenze sulla salute mentale e fisica delle persone coinvolte. Pertanto, è fondamentale promuovere un uso consapevole e equilibrato della tecnologia, educando le persone su come gestire in modo sano la loro presenza online. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e l’implementazione di strategie di autocontrollo, possiamo mitigare gli effetti negativi di questa dipendenza e garantire un utilizzo sano e responsabile delle tecnologie digitali.