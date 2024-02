Teatro Momo e Teatro del Parco: domenica 4 febbraio con due eventi teatrali dedicati ai più piccoli.

MESTRE – Il Comune di Venezia, in collaborazione con il circuito multidisciplinare regionale Arteven, presenta domenica 4 febbraio due appuntamenti speciali a teatro. Lo spettacolo “Rumori Nascosti” al Teatro Momo e il laboratorio “A bordo del tappeto volante” al Teatro del Parco, inserito nel programma del Carnevale 2024.

Teatro Momo

Il Teatro Momo, nell’ambito della stagione “Domenica a Teatro” organizzata dal Settore Cultura, accoglierà domenica alle 16.30 la compagnia Teatro del Buratto/Css con lo spettacolo “Rumori Nascosti”. Un viaggio affascinante nel mondo delle fiabe, pensato per i bambini dai 4 ai 10 anni.

Il testo e la regia di Emanuela Dall’aglio portano sul palco una fiaba moderna e contemporanea, arricchendo la narrazione con la cura e la ricercatezza degli archetipi delle fiabe antiche. “Rumori Nascosti” è una fiaba pop-up, un racconto che prende vita come un abito di storia, una casa di bambola. La protagonista, Lucia, è una bambina che, vivendo in una grande casa, si trova spesso a giocare da sola. Attraverso le stanze, i suoi pensieri prendono forma, e cerca di condividere le sue preoccupazioni con una famiglia spesso impegnata in altre faccende. Il viaggio dell’eroe, intrapreso da Lucia, diventa il filo conduttore di un’avventura emozionante, un invito a esplorare mondi fantastici e a scoprire il significato nascosto dietro ogni rumore.

Teatro del Parco

Il Teatro del Parco, inserito nel programma del Carnevale della Cultura, ospiterà un evento straordinario: il laboratorio performativo “A bordo del tappeto volante”, a cura di Susi Danesin e Isabella Moro. Questo laboratorio, dedicato a bambini e famiglie, si terrà in un ambiente teatrale che si trasformerà in uno spazio magico. L’esperienza del viaggio diventa un modo per immergersi in culture, lingue, colori e musiche diverse, trasformando il teatro in un luogo di esplorazione mentale. I partecipanti diventeranno i protagonisti di avventure immaginarie, trasformandosi in piccoli esploratori pronti a partire. Si consiglia di indossare abiti comodi e calzini antiscivolo per vivere appieno questa esperienza coinvolgente.

Per ulteriori informazioni e dettagli sulla programmazione, è possibile visitare il sito web www.culturavenezia.it.