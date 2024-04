Inizia il processo contro Trump

Nel processo contro Trump la sua vita privata al centro della scena

NEW YORK. Il primo giorno del processo penale contro Donald Trump ha immediatamente portato l’attenzione sulla sua vita privata, diventando il fulcro di accese discussioni tra avvocati e giudice su quali dettagli scottanti i giurati dovrebbero conoscere per decidere se l’ex Presidente abbia violato la legge nel tentativo di nascondere pagamenti di denaro.

Il processo, che segna un momento storico come il primo contro un ex >Presidente degli Stati Uniti, si è aperto lunedì in un tribunale di New York, teatro di numerosi casi di risonanza nel corso degli anni. Tuttavia, mai prima d’ora si era affrontato un caso con tali potenziali implicazioni per la nazione e il mondo intero.

Le formalità legali hanno accentuato i tratti surreali dell’evento, con il giudice della Corte Suprema di New York, Juan Merchan, che ha ammonito Trump circa le possibili conseguenze in caso di interruzioni o assenze dal processo, minacciando di rimuoverlo o addirittura di incarcerarlo.

Sebbene Trump, il presunto candidato presidenziale repubblicano, abbia apertamente criticato il processo, definendolo “un imbroglio” e affermando di non ricevere un processo equo, all’interno dell’aula si è mostrato tutto tranne che disturbato. Nonostante sembrasse annoiato durante la sessione mattutina, si è mostrato più attento quando sono iniziate le interrogazioni ai giurati.

Durante una pausa pranzo, mentre il giudice leggeva una serie di istruzioni, Trump sembrava addormentarsi, per poi improvvisamente rialzarsi e irrigidire la postura. I momenti più animati dell’ex Presidente sono giunti quando il giudice non era in aula, chiacchierando con i suoi avvocati al tavolo della difesa.

Mentre centinaia di giurati potenziali attendevano in un altro piano del tribunale, lunedì mattina gli avvocati hanno litigato per ore su quali prove condividere con loro e su molte altre questioni legali di varia importanza. È stato solo a metà pomeriggio che il primo gruppo di 96 giurati potenziali è entrato in aula per iniziare il processo di selezione. Quasi immediatamente, metà di loro è stato escluso, alzando le mani quando è stato chiesto chi non potesse essere imparziale in un caso che coinvolge Trump.

Solo dieci giurati potenziali erano stati interrogati quando il processo è stato sospeso per il giorno alle 16:30. Le udienze riprenderanno martedì alle 9:30, con centinaia di altre persone in attesa di essere chiamate. Gli avvocati dovranno concordare su 12 giurati e alcuni sostituti, un processo che potrebbe richiedere settimane.

Merchan ha cercato di mantenere il caso su un piano equo, incoraggiando procuratori e avvocati della difesa a “sedersi, rilassarsi” mentre elencava le questioni ancora da decidere. Tuttavia, ha anche irritato Trump stabilendo che non poteva essere esentato dal processo per partecipare alle udienze della Corte Suprema della prossima settimana riguardo alle sue rivendicazioni di immunità in uno dei suoi altri tre casi penali pendenti.

L’ex Presidente ha utilizzato i numerosi processi penali e civili che affronta come un grido di battaglia per la sua base repubblicana, riuscendo a trasformare alcune delle sue apparizioni in tribunale in materiale per la sua campagna. Non è obbligato a partecipare all’udienza della Corte Suprema il 25 aprile, e non ha partecipato all’udienza orale di febbraio in un altro caso, riguardante la sua possibile esclusione dalle schede elettorali in Colorado, che potrebbe ridefinire la sua candidatura.