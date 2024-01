Incontro al Sant’Artemio con 250 Studenti su Europa e Democrazia

Il programma “Camminare insieme, costruire insieme” della Provincia di Treviso, in collaborazione con Associazione Partecipare il Presente, MIM-UAT Treviso e Associazione Comuni Marca Trevigiana, organizza l’incontro “Europa e democrazia” presso l’Auditorium.

TREVISO. La Provincia di Treviso sostiene il programma formativo “Camminare insieme, costruire insieme”, promosso dall’Associazione Partecipare il Presente in collaborazione con il MIM-UAT Treviso e l’Associazione Comuni Marca Trevigiana. Oggi sabato 13 gennaio, dalle 10 alle 12.30, si terrà presso l’Auditorium un incontro intitolato “Europa e democrazia”.

L’evento, aperto alla cittadinanza, vedrà la partecipazione di oltre 250 studenti delle scuole provinciali e del Prof. Marco Brunazzo dell’Università di Trento. La discussione coinvolgerà anche la Commissione Educazione Civica della Consulta Provinciale degli Studenti e gli studenti Ambassador EU degli Istituti Fermi e Nightingale.

“Camminare insieme, costruire insieme” è un programma di formazione realizzato da Partecipare il Presente in collaborazione con il MIM-UAT, Ufficio Scolastico di Treviso, pensato per l’anno scolastico 2023-2024, che propone agli studenti delle scuole della Provincia un percorso di approfondimento didattico sui temi di attualità e di educazione civica, articolati in cinque macro-argomenti: pace, Europa e democrazia, movimenti geo-politici e futuri possibili dell’umanità, ambiente, generazione e rigenerazione delle nostre città e comunità.

L’incontro di oggi 13 gennaio segue l’evento di apertura del programma, svoltosi il 16 dicembre sempre in Provincia con lo spettacolo teatrale di Marco Cortesi e Mara Moschini, è dedicato a “Europa e democrazia” e si concentrerà su alcuni aspetti della storia dell’integrazione europea, sulla presentazione delle istituzioni e delle politiche dell’UE, sugli effetti dell’Unione Europea stessa nella quotidianità e, infine, sull’importanza delle partecipazione ai processi democratici.

Oltre all’approfondimento sulle future attività di progettazione europea, nel corso della mattinata i partecipanti potranno conoscere anche le possibilità di crescita in ambito sociale, in qualità di cittadini attivi e impegnati sul campo, offerte dal nuovo bando di Servizio Civile proposto dall’Associazione Comuni di concerto con il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana e la Provincia di Treviso.

“Il prossimo appuntamento con le elezioni per il Parlamento Europeo– spiega il Presidente di Partecipare il Presente Luca Bertuola – sono una grande occasione di partecipazione democratica che devono vedere coinvolti i nostri giovani. Per questo come Partecipare il Presente abbiamo ritenuto importante dedicare il secondo appuntamento del percorso con le scuole trevigiane al progetto europeo. Insieme al Professor Brunazzo abbiamo scelto di ascoltare e stimolare i ragazzi, di metterci in cammino con loro anche per aiutarli in una scelta consapevole al momento del voto europeo, per molti di loro la prima occasione per esprimere questa fondamentale scelta di cittadinanza. Rinnovo il ringraziamento per la collaborazione a questo appuntamento e a tutto il percorso di Partecipare il Presente con le scuole all’Ufficio scolastico di Treviso con la Dirigente Barbara Sardella, alla Consulta Provinciale degli Studenti e a tutti i dirigenti, insegnanti e studenti che hanno partecipato, e naturalmente alla Provincia di Treviso con il Presidente Stefano Marcon e all’Associazione Comuni della Marca con la Presidente Paola Roma per la fondamentale collaborazione”.

“L’Associazione Comuni della Marca Trevigiana supporta con grande soddisfazione questo appuntamento di Partecipare il Presente, dopo lo spettacolo teatrale “La scelta” di due settimane fa – spiega Paola Roma, presidente dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana – un’occasione per tanti ragazzi di conoscere le dinamiche europee, le stesse che vogliamo offrire noi tramite il Servizio Civile Volontario che vedrà, tra le altre cose, la possibilità di proseguire l’impegno all’estere tramite Erasmus+. Il Servizio Civile è un’occasione di crescita e allo stesso tempo una grande opportunità di avvicinare i giovani al mondo delle istituzioni. Ringrazio tutti gli attori in causa e in particolare Partecipare il Presente per la sinergia nel lavoro svolto, penso anche al primo spettacolo sul tema dei diritti umani e al secondo che ha richiamato nei ragazzi e le ragazze il principio che spendersi con senso di servizio in prima linea, è il bene delle Comunità”.

“La Provincia di Treviso è lieta di dare il proprio sostegno al progetto formativo “Camminare insieme, Costruire insieme”, che si sviluppa nel corso del 2024 in un ciclo di incontri didattici – sottolinea Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – perché rappresenta per le nuove generazioni un’occasione per essere accompagnati nel percorso di crescita quali cittadini più consapevoli e attivi approfondendo, con docenti esperti, i grandi temi di attualità che descrivono lo scenario sociale, economico e politico del nostro presente. Come Provincia, interveniamo il 13 gennaio con questo appuntamento dedicato all’Europa e alla democrazia, occasione di approfondimento delle nuove opportunità offerte dalla progettazione europea per i più giovani. Conoscere sin dall’adolescenza l’importanza di una partecipazione attiva alle società civile e acquisire maggiore consapevolezza sul funzionamento delle istituzioni e delle dinamiche socio-politiche è un passo importante per crescere come cittadini responsabili nella sfera personale e collettiva”.

Dettagli tecnici. “Partecipare il Presente” è nata nel 2005 e oggi vede la collaborazione tra: Acli Treviso, Artigianato Trevigiano – Casartigiani, Associazione Comuni della Marca Trevigiana, CIA Treviso, Cgil Treviso, Cisl Belluno Treviso, CNA Treviso, Confagricoltura Treviso, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, Confcooperative Belluno e Treviso, Confesercenti Treviso, Confindustria Veneto Est, EBicom Ente Bilaterale territoriale della provincia di Treviso, Federmanager Treviso Belluno, Forum delle Associazioni Familiari della provincia di Treviso, Pastorale Sociale e del lavoro Diocesi di Treviso, Ucid Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, Confcommercio Unione della Provincia di Treviso e Volontarinsieme Belluno Treviso.