Guida alla protezione dalle frodi per i rivenditori online

Negli ultimi dieci anni, la continua digitalizzazione della maggior parte delle aziende ha reso le attività di vendita al dettaglio online affidabili e facilmente accessibili. Allo stesso tempo, i truffatori trovano nuovi modi per ingannare i rivenditori online a scopo di lucro. Questi attacchi fraudolenti possono essere difficili da gestire e possono creare potenziali problemi ai rivenditori. Inoltre, potrebbero dover spendere una parte importante delle loro entrate per far fronte a questo problema.

Ecco perché i rivenditori devono adottare diversi metodi di prevenzione per salvare la propria attività di e-commerce da queste minacce. La maggior parte dei rivenditori non è a conoscenza di questi metodi.

Integra più origini dati basate sull’AI

In qualità di rivenditore online professionale, il tuo negozio riceve traffico da diverse fonti. L’utente potrebbe arrivare al tuo negozio effettuando una ricerca diretta o raggiungere il tuo negozio da qualsiasi social media o piattaforma di affiliazione.

Le origini dati AI ti aiutano a trovare qualsiasi traffico sospetto verso il tuo negozio. Ad esempio, considera che il tuo negozio ha un traffico di ricerca medio di 1000 visitatori al giorno. Le fonti di dati AI ti avviseranno se rilevano un aumento o una diminuzione significativa del tuo traffico giornaliero.

Allo stesso modo, ti aiuteranno a trovare un’attività dubbia o ad acquistare tramite i social media o altro traffico di affiliazione. Ciò ti consente di controllare manualmente l’acquisto o l’attività e risolvere eventuali problemi per il tuo negozio.

Utilizzare il servizio di verifica degli indirizzi (AVS)

A volte i truffatori utilizzano i dati delle carte rubate per effettuare un acquisto. In questo caso, innanzitutto, ordinano un singolo articolo a basso costo per verificare se completa o meno un acquisto. Una volta approvato il primo acquisto, ordinano articoli costosi e inseriscono indirizzi diversi per ciascun acquisto.

AVS è un altro livello di sicurezza nel processo di pagamento che ti consente di affrontare questo tipo di truffatori. È un sistema in cui l’indirizzo di consegna di un acquirente viene abbinato all’indirizzo collegato alla sua carta.

L’acquisto procede solo se l’indirizzo corrisponde; in caso contrario, verrà automaticamente annullato. L’intero processo richiede pochi secondi, ma ti aiuta a identificare il criminale informatico e ad approvare le transazioni valide.

Eseguire ricerca inversa immagini

In qualità di rivenditore online, devi visualizzare molte immagini di prodotti di alta qualità nel tuo negozio digitale. A volte, i truffatori utilizzano le immagini dei tuoi prodotti e creano inserzioni false sui loro fittizi negozi di e-commerce o sui social media.

Le loro intenzioni potrebbero danneggiare la tua credibilità o frodare le persone a scopo di lucro. Ma non preoccuparti; puoi risolvere questo problema cercando immagini di prodotti specifici utilizzando uno strumento online cerca immagine.

Questa tecnica ti aiuta a trovare immagini simili utilizzate su diversi siti Web, gestori di social media o negozi di e-commerce. Pertanto, diventa facile per te identificare se un negozio o un sito Web falso utilizza il tuo prodotto per truffare le persone. Quindi, puoi facilmente intraprendere qualsiasi azione legale contro quell’individuo o azienda.

Assicurati di abilitare il certificato SSL

Il certificato SSL è un’altra misura di sicurezza che aiuta a elaborare una transazione di pagamento sicura tra un cliente e un negozio online. Consente al tuo negozio di utilizzare un protocollo Internet altamente sicuro che conserva i dati dei tuoi clienti, come nome, indirizzo o dettagli della carta.

Senza un certificato SSL, i truffatori possono vedere le informazioni dell’utente sotto forma di testo normale durante il trasferimento dal proprio browser al server. Di conseguenza, potresti diventare una potenziale fonte di raccolta dati per loro.

Esistono due modi per verificare se il tuo sito web utilizza o meno il certificato SSL. Puoi verificarlo manualmente o utilizzare uno strumento di controllo SSL. In entrambi i casi, la tua preoccupazione dovrebbe essere quella di garantire la sua presenza sul tuo sito web.

Utilizza la tecnologia 3-d Secure

3DS è una tecnologia che aggiunge ulteriore protezione quando il consumatore esegue un’azione di pagamento. Tutti i leader del settore utilizzano questo sistema per autenticare l’utente valido durante l’acquisto.

Quando il cliente completa il processo di fornitura dei dettagli di pagamento, il sistema 3DS gli invia un messaggio di sicurezza. Questo messaggio potrebbe contenere un codice monouso da inserire. Inoltre, all’utente potrebbe essere chiesto di inserire un PIN prestabilito oppure di rispondere alla domanda di sicurezza precedentemente impostata.

Questa tecnologia offre al rivenditore un ulteriore vantaggio trasferendo la responsabilità del riaddebito alla banca emittente. In caso contrario, il rivenditore dovrà farsi carico delle spese in caso di storno di addebito.