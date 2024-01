Interruzione della circolazione ferroviaria tra Primolano e Bassano a causa di una frana

A seguito di una frana che ha coinvolto sia la strada statale che la linea ferroviaria, è stata sospesa la circolazione ferroviaria fra Primolano e Bassano sulla linea Trento – Bassano.

TRENTO. Un’interruzione critica ha colpito la circolazione ferroviaria sulla linea Trento – Bassano, con una sospensione temporanea tra Primolano e Bassano. La causa principale è una frana che non solo ha interessato le carreggiate della strada statale, ma ha anche provocato danni alla ferrovia.

Attualmente, gli ingegneri di Rete Ferroviaria Italiana (RFI) stanno effettuando approfondite verifiche tecniche per valutare l’entità dei danni e stabilire un piano di ripristino.

La frana, verificatasi oggi, ha generato un’immediata reazione delle autorità ferroviarie, con la sospensione preventiva della circolazione tra le stazioni coinvolte. La sicurezza dei passeggeri e l’integrità delle infrastrutture sono al centro delle attuali indagini.

Al momento, non si dispone ancora di informazioni precise sul periodo di chiusura della linea o sulle tempistiche di riparazione. Tuttavia, le autorità assicurano che gli sforzi sono concentrati per riportare la situazione alla normalità nel minor tempo possibile, riducendo al minimo gli inconvenienti per i pendolari e gli operatori del trasporto ferroviario.

Si raccomanda ai viaggiatori di monitorare gli aggiornamenti ufficiali da parte di RFI e di cercare alternative di viaggio durante la chiusura temporanea della linea. La sicurezza e la tempestività delle operazioni di ripristino sono prioritari, garantendo che la circolazione ferroviaria possa riprendere senza compromettere la sicurezza dei passeggeri.