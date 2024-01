Nuova TAC in arrivo all’Ospedale di Conegliano

L’Ospedale di Conegliano avvierà lunedì i lavori per l’installazione di una moderna Tomografia Computerizzata (TC) acquisita attraverso i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

CONEGLIANO (TV). A partire da lunedì, l’ospedale di Conegliano darà il via ai lavori per l’installazione di una nuovissima Tomografia Computerizzata (TC), acquisita tramite i finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Questo nuovo apparecchio, destinato a sostituire uno dei due dispositivi attualmente in uso nel reparto di Radiologia, entrerà in funzione nei prossimi mesi, contribuendo a potenziare e modernizzare i servizi diagnostici offerti dalla struttura.

Per garantire la continuità delle prestazioni durante il processo di sostituzione, l’Ulss 2 ha adottato un approccio proattivo, affittando temporaneamente una TC montata su mezzo mobile. Questa soluzione sarà posizionata nel parcheggio adiacente all’area di Radiologia del Santa Maria dei Battuti, permettendo ai pazienti di continuare ad accedere ai servizi senza interruzioni significative.

Il percorso dei pazienti, compresa l’esperienza in sala d’attesa, rimarrà invariato per minimizzare l’impatto sui servizi forniti. L’adozione di questa soluzione temporanea dimostra l’impegno dell’ospedale nell’assicurare la continuità delle cure e nella gestione efficiente dei dispositivi durante il processo di transizione.

Questo importante aggiornamento tecnologico è parte degli sforzi complessivi per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria e garantire che l’ospedale di Conegliano sia all’avanguardia nel fornire servizi diagnostici avanzati ai pazienti della comunità.