Incidente a San Donà di Piave: due feriti

Nel primo pomeriggio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via San Giorgio a San Donà di Piave per la fuoriuscita autonoma di un’auto, che ha abbattuto un palo: due persone ferite. I pompieri, arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto e prestato il primo soccorso ai feriti fino all’arrivo dei sanitari del SUEM. Le due persone dopo le cure dei sanitari sono stati trasferiti per ulteriori controlli in ospedale. Le operazioni di soccorso dei Vigili del Fuoco sono terminate dopo circa un’ora.