Incendio in via Mandricardo a Mestre

La notte scorsa, a mezzanotte circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pietro Mandricardo a Mestre-Venezia per l’incendio tetto di un’abitazione: nessuna persona è rimasta ferita. I pompieri arrivati con un’autopompa, un’autobotte, un’autoscala,