Marcon. Inaugurate le Case del’Acqua

Sono state inaugurate a Marcon le nuove Case dell’Acqua. Sono già attive e la popolazione quindi può già usarle.

“ Un grazie particolare a Alessandro Bonet – comunica il Sindaco Matteo Romanello – per l’aiuto ed il supporto offerto da Piave Servizi. Case dell’Acqua obbiettivo raggiunto.”.

Per ottenere e ricaricare la carta la cittadinanza interessata può recarsi: a San Liberale presso l’Antica Tabaccheria di Scalabrin Michele a partire da oggi mercoledì; per Marcon e Gaggio presso la Fioreria Sara & Francesca in piazza Mercato.

