Crisi pesantissima nel commercio e nella ristorazione. In pericolo più di 450mila posti lavoro

La crisi che ha colpito tutto il settore del commercio, del turismo e della ristorazione è pesantissima ed a fine marzo arriverà lo sblocco dei licenziamenti e, se non si provvederà a proroghe, si prevedono oltre 450 mila persone senza occupazione regolare.

Secondo uno studio della Cgia di Mestre i più colpiti dalla crisi provocata dalle chiusure imposte dalla pandemia sono le agenzie di viaggio che hanno perso il 73,2% del fatturato, seguono le palestre piscine sale da gioco teatri cinema e le attività artistiche che hanno perso il 70%. Subito dopo vengono i ristoranti ed i bar con perdite pari al 24,7% del fatturato, noleggio il 30,3%, i meccanici ed autofficine con perdite pari al 19,9%.

In Italia sono a rischio chiusura quasi 300 mila piccole imprese secondo l’Istat. In particolare risultano pesantemente in pericolo le attività dell’abbigliamento, dell’edilizia, della stampa e dei mobili. In enorme difficoltà la ristorazione e gli alberghi.

Fonte: veneziatoday

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti