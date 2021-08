Inaugurata a Palazzo Trevisan degli Ulivi la mostra fotografica “Nessuno escluso”

Raccontare storie, situazioni e aspirazioni di persone con disabilità, mettendo in risalto il forte contributo che la loro inclusione porta alla società. E’ l’obiettivo della mostra fotografica dal titolo “Nessuno escluso/No One excluded”, curata da Adelina Von Furstenberg e organizzata dal Consolato di Svizzera in collaborazione con la ONG Art for the word. La rassegna, che gode del patrocinio del Comune di Venezia, è stata inaugurata nella mattinata di oggi, 27 agosto, a Palazzo Trevisan degli Ulivi. Presente all’evento, tra gli altri, anche l’assessore alla Coesione sociale del Comune di Venezia.

Al centro della mostra, che sarà aperta al pubblico dal 28 agosto al 17 settembre, le fotografie scattate dall’artista Christian Tasso nel corso di un viaggio durato cinque anni e che lo ha portato a toccare quindici paesi nel mondo. Immagini potenti ed evocative, tutte scattate in bianco e nero, tese ad immortalare momenti di vita quotidiana di persone disabili in ogni parte del pianeta e a rappresentare questa loro condizione non come elemento di debolezza ma semplicemente come uno dei tanti aspetti che costituiscono l’identità di ognuno di loro.

La mostra itinerante ha già avuto una sua prima tappa italiana a Milano nel mese di maggio. Dopo Venezia, si sposterà anche a Roma, dove sarà ospitata a dicembre. Per tutti coloro che fossero interessati a visitarla, l’ingresso al pubblico è gratuito e sarà possibile dal lunedì al sabato dalle 12 alle 18, mentre la domenica la mostra è chiusa. E’ però obbligatoria la prenotazione sul sito www.eventbrite.it.