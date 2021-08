Al via a Forte Marghera il Green motor village: evento promozionale dedicato alla mobilità sostenibile (dal 27 al 29 agosto)

Inaugurata ieri mattina a Forte Marghera la prima edizione del Green motor village: tre giorni di esposizione di auto elettriche ed ibride delle principali case automobilistiche, accessibile gratuitamente al pubblico da oggi e fino al 29 agosto (tutti i giorni dalle 10 alle 22). L’evento, dedicato al tema della mobilità rispettosa dell’ambiente, s’inserisce nel programma degli appuntamenti di Città in Festa del Comune di Venezia. A presenziare all’inaugurazione con il rituale taglio del nastro, stamattina alle 10.30, l’assessore comunale alla Promozione del territorio insieme a una delegazione di atleti della squadra maschile e di quella femminile di basket Reyer Venezia, che hanno ricevuto un’auto ecologica da usare durante la stagione 2021-22.

Gli oltre 50 modelli di auto in mostra per i viali del Forte sono esposti dai maggiori concessionari della zona metropolitana di Venezia: si tratta di veicoli ibridi ed elettrici, a disposizione di chiunque visiterà l’evento anche per test drive. Ma al Green motor village si possono trovare anche veicoli usati a prezzo scontato, bici e monopattini elettrici. Nella giornata di domani in programma una sfilata di moto e auto d’epoca, a cura dei club di appassionati della zona. “Siamo pronti ad accogliere i visitatori di questa prima edizione con tutte le ultime novità del settore mobilità green. Qui potranno incontrare con facilità e tutti insieme i vari concessionari del territorio, provare le auto e porre domande agli espositori per soddisfare le proprie curiosità. Ci auguriamo che il Green motor village possa proseguire con successo nei prossimi anni” ha commentato Stefano Mondini, presidente della Fondazione Forte Marghera.