Jesolo Triathlon Beach Ligerman, modifiche alla viabilità

Domenica 29 agosto la città ospiterà il grande evento sportivo Jesolo Triathlon Beach Ligerman e per garantire lo svolgimento della manifestazione nella massima sicurezza sono state previste alcune modifiche alla viabilità locale.

Tutto pronto per lo Jesolo Triathlon Beach Ligerman. Il grande evento sportivo si svolgerà domenica 29 agosto in piazza Nember e si snoderà lungo un percorso che prevede la copertura di un tratto a nuoto di 750 metri, uno di 20 chilometri in bicicletta e uno finale di 5 chilometri di corsa. Per garantire a tutti i partecipanti la massima sicurezza durante la manifestazione sono state previste delle modifiche alla viabilità locale.Il percorso

La gara ciclistica si svilupperò lungo via Vespucci, piazza Nember, via Dei Mille, via Dandolo, via Rovigo, via Gorizia, via Udine, via Verona, viale Padania, via Ceolotto, viale Martiri delle Foibe, viale Albanese e la rotatoria di via Nausicaa. La gara podistica invece lungo via Verdi.Sospensione della circolazione e sosta vietata con rimozione

Dalle ore 5 alle ore 12 chiuse al traffico e sosta vietata in piazza Nember e via Dei Mille nel tratto da piazza Nember all’intersezione con via Pigafetta. Dalle ore 5 e fino alla conclusione della gara sarà chiusa al traffico via Verdi, dove allo stesso modo sarà vietata la sosta. Traffico sospeso e divieto di sosta su entrambi i lati della carreggiata dalle ore 6 alle 14.30 in via Carducci nel tratto da via Pindemonte a via Vicenza e via Vicenza dall’intersezione con via Carducci fino a via Monti. Dalle ore 6 fino al termine della gara di nuoto, prevista indicativamente per le 8.30, sarà vietata la sosta in via Dandolo nel tratto da via Dei Mille all’arenile. Infine dalle ore 6.45 fino alla conclusione della gara ciclista non si potrà circolare in piazza Nember, lungo via Vespucci nel tratto da piazza Nember a via Gorizia, in un tratto di via Vespucci, via Rovigo, via Gorizia, via Verona, via Udine, viale Padania, la rotatoria di via Padania/via Vespucci, in via Ceolotto e nella rotatoria in cui incrocia via Martiri delle Foibe, lungo quest’ultima, infine in viale Albanese, via Dandolo e via Dei Mille.Al parco pubblico

L’area di parco pubblico esistente all’angolo fra le vie Verona e Vespucci sarà perimetrata dalle ore 7 di sabato 28 agosto alle ore 18 di domenica 29 per consentire all’organizzazione di attivare una rete di accesso contingentato agli atleti partecipanti per l’accreditamento e le premiazioni, nel rispetto dei vigenti protocolli sanitari anti Covid.