In primavera lavori di riqualificazione dell’Osellino

In primavera inizieranno i lavori di riqualificazione dell’ultimo tratto dell’Osellino fino allo sbocco in laguna a Tessera.

Per questi lavori, primo lotto, sarà sostenuto un costo di 5 milioni di euro. Sarà rifatto il manufatto alle Rotte, Forte Manin, e verrà creata un’espansione dell’alveo tra via Pertini e via Orlanda. Previsti lavori per 12 mesi.

A seguire, secondo lotto, sara effettuata la manutenzione del tratto dalle Rotte al ponte di via Passo Campalto ed alla foce a Tessera.

L’Osellino resterà comunque sempre percorribile salvo brevi periodi che saranno tempestivamente comunicati.

Fonte: veneziatoday

Questo giornale è gratuito ma, se vuoi, puoi sostenerlo donando un piccolo contributo di 1 euro al mese, impostando un pagamento periodico a questo link.

Commenta la news

commenti