Regione. Turismo, Iva agevolata per i marina resort

TURISMO. ASSESSORE CANER, “IVA AGEVOLATA PER I MARINA RESORT. PREMIATO NOSTRO LAVORO A DIFESA DI IMPORTANTE SETTORE DELLA NOSTRA ACCOGLIENZA”

“È un risultato importante che riconosce che i marina resort sono strutture ricettive a pieno titolo. Si tratta di una boccata d’ossigeno per un ambito rilevante del nostro turismo, per il quale continuiamo ad impegnarci affinché torni al più presto ai primati e alle affermazioni precedenti alla pandemia. Ma il provvedimento è anche un premio ad un impegno specifico del Veneto che, forte anche della sua cultura marinara e della sua vocazione ricettiva, è stato tra i suoi primi sostenitori”.

Con queste parole l’assessore al Turismo del Veneto, Federico Caner, commenta l’accoglimento dell’emendamento, presentato dalla Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni, che abolisce una norma penalizzante nel Decreto “Agosto”. Tale norma, infatti, escludeva l’applicazione dell’Iva del 10% per una parte dei servizi dei marina resort, le strutture turistiche idoneamente attrezzate e appositamente organizzate per la sosta e il pernottamento nella propria unità da diporto ormeggiata.

“La nautica da diporto è ormai un segmento fondamentale per il settore turistico, sia da un punto di vista sportivo sia da un punto di vista esperienziale – prosegue l’assessore Caner – e come tale è fondamentale che ne venga favorita la ripresa in vista della bella stagione in un momento di così grandi difficoltà per tutto il comparto. Nel Veneto, il turismo nautico è molto sviluppato: la Regione ha infatti classificato sino ad ora ben 18 marina resort marittimi ed uno sul lago di Garda. Oggi più che mai è necessario che tutte le strutture ricettive possano applicare l’Iva agevolata, prevista per i servizi turistici”.

