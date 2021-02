Tre truffe scoperte dal Comando Carabinieri di Treviso. Operazioni anche a Montebelluna e Cessalto

Tre truffe scoperte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso: i militari della Stazione di Vedelago hanno denunciato un 44enne veronese gravato da pregiudizi che nell’ambito di una trattativa telefonica per la sottoscrizione di una polizza rca induceva illecitamente il contraente, un operaio 44enne di Vedelago, ad effettuare un versamento di 225 euro su carta prepagata per poi rendersi irreperibile. I militari della Stazione CC di Spresiano hanno denunciato per truffa un 43enne trapanese con precedenti che dopo aver pubblicato su sito annunci economici inserzione di vendita di uno smartphone, induceva il contraente a effettuare un bonifico di 100 euro su carta prepagata senza far recapitare l’apparecchio e rendendosi irreperibile.

I Carabinieri della Stazione di Asolo hanno denunciato per truffa un opitergino classe 1981 che aveva posto in vendita su internet un’impastatrice rendendosi irreperibile dopo aver ricevuto un bonifico di 390 euro dall’acquirente, un’asolana 32enne.

I Carabinieri di Montebelluna (TV) hanno individuato i responsabili del danneggiamento, avvenuto la serata del 21 gennaio scorso, alle vetrate del centro civico “il cubo”, di proprietà del Comune di Trevignano (TV) e ubicato in via tre forni di quel comune. I vetri del piano terra della struttura, come accertato dai militari dell’Arma, sono stati mandati in frantumi con il lancio di una grossa pietra prelevata da due 15enni del posto (che si trovavano insieme ad altri coetanei sul posto) dallo spiazzo antistante il centro civico e poi, compiuto il danneggiamento, gettata nel cortile di una vicina scuola. Gli autori della bravata, messi alle strette, hanno confessato il loro gesto e i genitori dei minori, convocati in caserma, si sono resi disponibili al risarcimento del danno causato. La visione delle telecamere di videosorveglianza e alcune testimonianze di passanti che avevano notato il gruppetto di ragazzi esagitati, hanno indirizzato i militari dell’Arma nella giusta direzione.

Continua l’attività di contrasto dei Carabinieri del Comando Provinciale di Treviso retto dal Colonnello Magro al fenomeno dello spaccio di stupefacenti: nel pomeriggio di ieri, a Cessalto (TV) i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà I.S. classe 1976, con pregiudizi di polizia in quanto, nel corso di specifico servizio, agli esiti di perquisizione domiciliare delegata dall’Autorità Giudiziaria che recepiva i primi indizi raccolti dai militari dell’Arma, l’uomo veniva trovato in possesso di gr. 92 di sostanza stupefacente del tipo marijuana, una bilancia elettronica di precisione ed un box serra realizzato artigianalmente per la coltivazione della pianta. Materiale rinvenuto sottoposto a sequestro. A Cison di Valmarino (TV) i Carabinieri della locale Stazione hanno segnalato all’Autorità amministrativa un individuo che, controllato a bordo della propria autovettura, veniva trovato in possesso di 16 grammi di marijuana occultati in un marsupio sotto il sedile. patente di guida ritirata.

