In migliaia a Mestre per “Riprendiamoci la città”

Grande manifestazione ieri sera a Mestre per dire NO a degrado, spaccio, furti e rapine. All’iniziativa hanno aderito oltre sessanta tra associazioni, comitati, sindacati e semplici cittadini per chiedere una risposta immediata alle problematiche principali della città. Il corteo ha preso il via dalla zona della stazione di Mestre ed è arrivato fino a piazza Ferretto, passando per via Dante, via Cavallotti, via Piave, via Carducci e via Rosa.

Il fenomeno criminale del momento sono sicuramente le spaccate che si traducono in pochi spiccioli ma tanti danni per i titolari delle attività colpite, tanto da far supporre agli inquirenti che queste possano essere messe in atto dai pusher per “lavorare” in tutta tranquillità: potrebbero essere infatti interessati a distogliere l’attenzione dai loro traffici, con “mazze di distrazione”.

Per far fronte a questi continui danneggiamenti e devastazioni, il Comune ha deciso di mettere a disposizione un fondo per risarcire in parte i danni delle vetrate rotte. Il bando è stato pubblicato lo scorso mercoledì e prevede risorse per 200.000 euro. Potranno farne richiesta i locali che abbiano subito un furto tra il primo gennaio 2021 ad oggi.

Il bando rimarrà valido fino alla fine del 2023 e ovviamente il furto dovrà essere stato denunciato alle autorità per poter fare richiesta. Il risarcimento sarà pari al 50% del danno con un tetto massimo di 2mila euro. Per accedere ai contributi sarà necessario presentare domanda attraverso un modulo che accompagna il bando. La domanda dovrà essere inviata via pec entro il 24 aprile 2024.