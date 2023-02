Akira torna al cinema 35 anni dopo

35 anni dopo la sua prima uscita nelle sale, torna al cinema AKIRA di Katsuhiro Ōtomo, capostipite del Cyberpunk e vera propria rivoluzione nel mondo dell’animazione giapponese.

Il capolavoro di Katsuhiro Ōtomo, Akira, tratto dall’omonimo Manga del 1982 giunto ormai alla centesima ristampa del suo primo volume, torna nelle sale cinematografiche del nostro Paese per il trentacinquesimo anniversario dalla sua uscita in Giappone.

Siamo nel 2019, 31 anni dopo la terza guerra mondiale. Le grandi metropoli sono state distrutte e Neo Tokyo è nel caos, comandata da governi instabili e da bande di motociclisti che si affrontano spesso fino alla morte. La gang dei giovani Kaneda e Tetsuo si imbatte in uno strano bambino col viso da anziano mentre la polizia segreta, con la falsa scusa di organizzare le imminenti Olimpiadi, cerca di proteggere e sviluppare ulteriormente la segretissima ricerca per il progetto Akira.

Considerato unanimemente uno dei più grandi capolavori dell’animazione mondiale è inserito da Empire Magazine tra i 100 migliori film in lingua straniera della storia del cinema, il film ha incassato, tra repliche cinematografiche (l’ultima nel 2013 con Sold out in molti cinema) e vendite home-video, oltre 50 milioni di euro, conquistando il pubblico giapponese e facendo breccia poi in quello occidentale dando vita con i successivi “Ghost in the Shell” di Masamune Shirow e il film “Tetsuo” di Shinya Tsukamoto a quella rivoluzione di percepire i prodotti del Sol Levante che è stato il movimento Cyberpunk.

Per la sua realizzazione si unirono 10 delle più importanti case di produzione cinematografiche giapponesi (tra cui Kōdansha, Bandai, Tokyo Movie Shinsha e Toho), lavorando così a turni ininterrottamente 24 ore su 24. Fu anche uno dei primi film animati ad utilizzare in maniera massiccia la CGI per le scene in cui i protagonisti usano i propri poteri ESP.

Il pubblico italiano potrà rivederlo al cinema in formato 4K il 14 marzo con proiezioni in lingua originale con sottotitoli in italiano (elenco cinema su nexodigital.it), e il 15 marzo con proiezioni in versione doppiata in italiano fedele all’originale, per la Stagione degli Anime al Cinema, progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit.

Staff Regia: Katsuhiro Ōtomo Sceneggiatura: Katsuhiro Ōtomo, IzōHashimoto Produttori: Ryohei Suzuki, Shunzo Kato Produttori Esecutivi: Sawako Noma, Shigeru Watanabe Character Design: Takashi Nakamura Direzione Animazioni: Hiroaki Sato, Takashi Nakamura, Yoshio Takeuchi Art Director: Toshiharu Mizutani Montaggio: Takeshi Seyama Direttore della Fotografia: Katsuji Misawa Musiche: Shōji Yamashiro

Produzione Animazioni: Tokyo Movie Shinsha

Una Produzione: Akira Committee Company Ltd, Bandai Co., Ltd., Hakuhodo Inc., Kōdansha, Mainichi Broadcasting System, Sumitomo Corporation, TOHO, Tokyo Movie Shinsha

© 1988 MUSHROOM/AKIRA COMMITTEE. All rights reserved.

Ed. Italiana a cura di Dynit Srl