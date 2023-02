Conto alla rovescia per gli Europei indoor di Atletica a Istanbul

A una settimana dai campionati Europei Indoor di Atletica, le liste degli atleti sono ufficialmente chiuse e pronte per l’evento. Dal 2 al 5 marzo i migliori atleti europei si contenderanno il podio a Istanbul per diventare campioni indoor d’Europa.

Questo campionato vede un parterre di atleti di una caratura elevata, basti pensare ai sette campioni olimpici in carica di Tokyo 2020 e alle 18 medaglie d’oro individuali dei Campionati europei di atletica leggera di Monaco 2022.

In pista scenderanno 15 campioni individuali del campionato di Torun 2022 – ed entrambe le staffette olandesi 4x400m – a difendere i loro titoli a Istanbul 2023. Una sfida che vedrà coinvolti quasi 600 atleti da 49 nazioni differenti.

Il nostro ItaliaTeam non si lascia stupire da nomi e risultati.

Mette in pista 49 dei migliori primatisti italiani, 25 atleti e 24 atlete, per un cast d’eccezione. Se pensiamo che uno dei sette ori olimpici è il nostro Marcell Jacobs tutto torna. Ma vi dirò di più, perché gli Assoluti di Ancona disputati il 18-19 febbraio scorsi, hanno fatto brillare un nuovo campione in città: Samuele Ceccarelli alla sua prima convocazione in Nazionale sarà la nostra freccia al nostro arco dei 60mt. Se tra i primi tre atleti europei, due sono italiani, altri 7 sono a soli 5 centesimi da loro. Sarà una gara entusiasmante!

Buone notizie anche nel salto con l’asta, sia maschile che femminile.

Roberta Bruni ha migliorato di 2cm il suo primato italiano, effettuato ben 10 anni e un giorno prima, raggiungendo quota 6,62m e volando tra le 5 migliori atlete europee.

Nel maschile invece si è liberato il posto più ambito di tutti, quello di campione Europeo. È arrivata la notizia, infatti, della rinuncia da parte di Armand Duplantis ai campionati. Così Claudio Stecchi con il suo nuovo primato italiano di 5,82m si ritrova alto in classifica. Sognare non costa nulla.

Altri atleti dell’Italia Team si presentano ai campionati con un accredito stagionale tra i migliori cinque.

Oltre agli appena citati Claudio Stecchi e Roberta Bruni nell’asta, troviamo nei 60 Samuele Ceccarelli e Marcell Jacobs, negli 800 Catalin Tecuceanu, nell’alto Stefano Sottile, nel lungo Mattia Furlani, nel triplo Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi, nel peso il grande ritorno di Leonardo Fabbri. Tra le donne nei 1500 Sinta Vissa, nei 3000 Ludovica Cavalli, nel lungo Larissa Iapichino, nel triplo Dariya Derkach e Ottavia Cestonaro.

Tenendo conto che ben 9 atleti sono U23, queste convocazioni sono una vera gioia per gli appassionati di atletica leggera, che fanno ben sperare per il futuro.

A proposito dell’età, l’atleta più giovane iscritta è la quattrocentista di Andorra, Duna Vinals (16 anni, 267 giorni), mentre l’atleta più anziano iscritto ai campionati è il saltatore triplo greco Dimitrios Tsiamis (41 anni, 42 giorni).

Ricordate di sintonizzarvi su Rai Sport dal 2 al 5 marzo, e su raiPlay in steaming online.

Gli streaming live saranno disponibili anche attraverso il sito web di European Athletics.



Per maggiori informazioni sui campionati, clicca qui .

Per vedere l’elenco completo degli atleti italiani vai sul sito della FIDAL