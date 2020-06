Imu Mogliano, no sanzioni o interessi per chi paga entro il 31 luglio

Il Consiglio Comunale del 9 giugno scorso ha definito le aliquote IMU, che rimangono invariate, e il cittadino può calcolare con l’applicazione sul sito del Comune.

Il consiglio comunale ha deciso inoltre “di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni e interessi per i contribuenti che effettuino il versamento della rata di acconto IMU entro il 31 luglio 2020”.

