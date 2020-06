Mogliano, aperture straordinarie Ecocentro

Per dare possibilità a tutti i cittadini di smaltire efficacemente e in tempi brevi i rifiuti che possono essersi accumulati in questo periodo di emergenza, l’Ecocentro effettuerà delle aperture straordinarie. Nello specifico: Venerdì 12.06 chiusura posticipata dalle