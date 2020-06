Riaprono i Musei Civici di Venezia: appuntamento con la bellezza, in sicurezza

Sabato 13 giugno alle ore 10 riapre Palazzo Ducale. Per l’occasione saranno presenti Mariacristina Gribaudi, Presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Ermelinda Damiano, Presidente del Consiglio comunale di Venezia e Gabriella Belli, Direttore della Fondazione Musei Civici di Venezia.

Con Palazzo Ducale riaprono anche il Museo del Vetro di Murano e il Museo del Merletto di Burano.

Questi gli orari per ogni sabato e domenica:

Palazzo Ducale 10 – 18

Con ingresso gratuito per residenti e nati a Venezia e bambini fino ai 6 anni, dai 6 ai 18 anni 5.50 euro, per tutti gli altri visitatori biglietto ridotto 13 euro. La biglietteria è aperta ma si consiglia la prenotazione on line

Museo del Vetro a Murano 11 – 17

Museo del Merletto a Burano 12 – 16

Con ingresso gratuito per tutti

Già disponibili on line le prenotazioni per le attività MUVE per adulti e famiglie e per gli ingressi in esclusiva con guide autorizzate, opzioni attive lungo tutta la settimana, che inizieranno lunedì 22 giugno, per gruppi di 10 persone, a Palazzo Ducale (con anche ingressi in esclusiva dalle 18.20 alle 20 di sabato e domenica), Museo del Vetro a Murano, Museo del Merletto a Burano, nel Museo del Settecento Veneziano a Ca’ Rezzonico, a Casa Goldoni, al Palazzo Mocenigo Centro Studi di Storia del Tessuto, del Costume e del Profumo e nel Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue. Dettagli e prenotazioni sono disponibili alla pagina istituzionale della Fondazione Musei Civici

