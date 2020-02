Il Venezia espugna il Bentegodi. Ai lagunari i tre punti in palio nel derby veneto con il Chievo

Nella ventiduesima giornata del campionato di serie BKT, domenica 02 febbraio alle 15, il Venezia affronta al Marcantonio Bentegodi di Verona il ChievoVerona. I padroni di casa hanno bisogno di punti per poter restare nella zona playoff della classifica, gli arancioneroverdi vogliono allontanarsi dalla zona playout.

Sul campo è subito Chievo, al 10’ è Meggiorini ad impegnare Lezzerini alla parata. I leoni non si fanno intimorire e non passa nemmeno un minuto che Aramu, dall’altra parte del campo, tenta il colpo che Semper riesce a neutralizzare solo in due tempi. Nonostante il buon avvio dei padroni di casa, è il Venezia a fare la partita, palle corte e precise con pochissime sbavature in difesa. L’episodio chiave della partita arriva al 32’. Aramu batte da calcio d’angolo proprio sulla testa di Capello che non sbaglia, bucando la porta gialloblù.

I leoni sono carichi e sfiorano il raddoppio al 42’ con il neoacquisto Monachello. Il Chievo reagisce al 45’+1 con un tiro di Vignato che però non impensierisce Lezzerini.

Nella ripresa Mister Marcolini decide di sostituire Esposito con Giaccherini, gli arancioneroverdi spingono ancora, prima con Aramu, poi con Modolo. Il Venezia comincia a perdere di lucidità ed i padroni di casa provano ad approfittare della situazione, ma per ben due volte, la traversa della porta lagunare nega il goal, prima al 20’st a Djordjevic, poi, tre minuti dopo, a Meggiorini. I gialloblù sembrano ormai in grado di raggiungere il pareggio ma la difesa arancioneroverde tiene, nonostante i cinque minuti di recupero concessi dall’arbitro Campione di Pescara.

Il derby veneto fra ChievoVerona e Venezia finisce 0-1. Il Venezia porta a casa meritatamente i tre punti in palio lasciando il Chievo fuori dalla zona playoff.

In sala stampa si presenta per primo un euforico mister Dionisi: “Volevamo mettere in campo le nostre qualità ed oggi lo abbiamo dimostrato. Siamo stati bravi ed efficaci. Nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati anche per nostra volontà. Ne è venuta fuori una partita combattuta ed equilibrata e credo che il risultato sia giusto. Sono 3 punti pesanti, che lo diventeranno ancora di più se sapremo dare continuità. Siamo contenti, sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi e del risultato, ora dobbiamo essere ulteriormente bravi nel prossimo match.”

Photocredits: Venezia FC

