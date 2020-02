Casale premia lo “Sportivo dell’anno” e “Una vita per lo sport”

L’amministrazione casalese invita tutta la cittadinanza a formulare le proprie segnalazioni per i due premi istituiti per valorizzare lo sport e sensibilizzare con un esempio positivo tutte le persone che praticano o si avvicinano allo sport, nello specifico:

• il premio “Sportivo dell’anno”, destinato ad atleti/e o associazioni/società sportive di Casale sul Sile che si siano particolarmente distinti a livello sportivo nell’ultima annata sportiva;

• il premio “Una vita per Io sport”, destinato ad ex atleti/e o allenatori o dirigenti di Casale sul Sile, anche non più in attività, che hanno raggiunto risultati di rilievo nel corso della loro carriera o abbiano contribuito a promuovere i valori dello sport e/o a migliorare la qualità dello sport a livello locale o regionale o nazionale.

Entro e non oltre il 9 febbraio 2020, la cittadinanza è pertanto invitata a inviare la propria segnalazione di nominativi di atleti/e e associazioni/società sportive meritevoli dei riconoscimenti, utilizzando gli appositi moduli sotto indicati e da consegnare o direttamente all’Ufficio Protocollo o tramite email all’indirizzo [email protected].

Le segnalazioni dovranno pervenire entro il 09 febbraio 2020.

Modulo “Sportivo dell’anno”

Modulo “Una vita per lo sport”

Regolamento

