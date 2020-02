Il Venezia espugna anche l’Arena Garibaldi. I lagunari battono il Pisa in rimonta con una prova di carattere

Nella venticinquesima giornata del campionato di serie BKT, sabato 22 febbraio alle 18, il Venezia affronta all’ Arena Garibaldi il Pisa. La sfida continua a rievocare le epiche battaglie fra le Repubbliche Marinare, ma ciò che è in palio in questa giornata sono i punti preziosi per la classifica di entrambe. Sia i padroni di casa che gli ospiti hanno bisogno di uscire dalla zona playout e risalire una classifica che non meritano.

Gli arancioneroverdi scendono in campo privi del portiere titolare Lezzerini e del capitano Modolo per infortunio, mentre Firenze è assente per squalifica. Dionisi è costretto a ridisegnare completamente la difesa con l’esordio di Pomini in porta ed il debutto di Riccardi dal primo minuto. Sulle fasce ritornano Fiordaliso e Molinaro. Caligara viene preferito a Vacca e Zucolini. Nel Pisa sono assenti Varnier, Meroni e Ingrosso per infortunio mentre Marin e Soddimo per squalifica. D’Angelo schiera l’ex Pinato in mediana.

Sul campo inizia meglio il Venezia, al 13’ Longo in area per Capello che tocca al limite verso Aramu, ma il suo rasoterra sfiora il palo. Al 19’ sono ancora i lagunari ad essere pericolosi, con una ripartenza, Aramu libera Fiordaliso in area ma Gori riesce a chiudergli lo specchio della porta. Il Pisa riorganizza le idee e comincia a farsi pericoloso, così al 31’ arriva la prima occasione per i padroni di casa con Masucci che sfonda sulla sinistra, cross per Minesso che di testa spreca a lato da ottima posizione. Il Goal non si fa attendere e al 38’ i nerazzurri passano il vantaggio: Cross di Birindelli, e con un meraviglioso gesto tecnico, Masucci in sforbiciata buca la porta di Pomini. Passano appena tre minuti e Fiordilino lancia Longo in area che viene travolto da Gori in uscita. L’arbitro Pezzuto indica il dischetto senza indugio. Aramu dagli undici metri difficilmente sbaglia ed infatti con un bel sinistro all’incrocio dei pali ristabilisce la parità delle reti. Il primo tempo termina con tre minuti di recupero.

Nella ripresa gli arancioneroverdi cambiano decisamente passo e già dopo due minuti sono in vantaggio: Aramu appoggia per Longo che dai 20 metri fa partire un destro che buca la porta di Gori. Il Pisa cerca di riprendere la partita ed il Venezia si arrocca in difesa. Diventa un assedio alla porta di Pomini ma la retroguardia lagunare regge bene, all’84’ i padroni di casa hanno l’occasione con De Vitis di testa da corner, ma Pomini è reattivo e respinge. Al 90’+5’ ancora Pisa all’arrembaggio con Lisi che mette al centro dalla sinistra, Vido controlla ma si divora un rigore in movimento.

L’incontro termina con il triplice fischio di Pezzuto che sancisce la vittoria del Venezia in rimonta per 1-2. Un risultato importantissimo per i leoni che in quanto a vittorie in trasferta, sono secondi solo alla capolista Benevento. La classifica vede gli arancioneroverdi fuori dalla zona playout ed a sole quattro lunghezze dalla zona playoff.

In sala stampa mister Dionisi commenta così il match: “Quello di oggi è stato un risultato importante contro una squadra forte. Nell’intervallo ho detto ai ragazzi di non adagiarci e non disunirci e alla fine siamo stati bravi a riprendere questa che è stata una partita sporca. Tutte le partite alla fine sono scontri diretti, se avessimo vinto contro l’Entella ci saremmo anche avvicinati. In altre partite le prestazioni ci sono state ma non sono arrivati i risultati.

Nel secondo tempo c’è stata una partita nella partita dopo il nostro gol, il Pisa le ha provate tutte mettendo poi in campo i loro attaccanti a disposizione ma per fortuna siamo riusciti a portare a casa il risultato. Certo nel secondo tempo ci siamo un po’ abbassati nella nostra metacampo, ma abbiamo fatto il nostro contro una squadra importante che non sta ottenendo quello che meriterebbero sul campo.

La linea difensiva oggi è stata brava e coraggiosa, considerando che non si era praticamente allenata, visto l’infortunio in settimana di Modolo e poi quello di Cremonesi, oltre al fatto che per tutta la stagione Ceccaroni si è allenato giocando da terzino”.

