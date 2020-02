Escursione naturalistica e paesaggistica lungo il Dese, tra Cappella e Scorzè

Salviamo il Paesaggio e Comitato a Difesa ex Cave di Marocco organizza una nuova escursione dedicata alla conoscenza di luoghi suggestivi a noi vicini e non troppo conosciuti.

Il facile percorso si snoda per la maggior parte lungo il Dese, camminando su un tratto della passeggiata dei 4 Mulini, attrezzata dal Comune di Scorzè, partendo dalla frazione di Cappella.

Incamminandosi per poche centinaia di metri lungo la strada che porta a Scorzè, si prende via Mulino fino a giungere al Mulino Cosma; la strada si inoltra, seguendo il Dese e il Rio San Martino fino al secondo mulino, per giungere a visitare un parco singolare, recentemente allestito da un privato appassionato.

Tornando dal Mulino Cosma si seguirà l’argine dx del Dese fino ad arrivare al nascente “Bosco di Cappella”, interessante area che il Consorzio Acque Risorgive, col Comune di Scorzè, hanno modificato per crearvi un bosco e un’area umida di fianco a una delle uscite del passante autostradale.

Rientrati alle auto, per chi avrà voglia di concludere la mattinata con un tocco di cultura artistica, la visita del luogo si completa con la chiesa, per conoscerne l’interessante architettura interna e un presunto Tintoretto che fa mostra di se sul retro dell’altar maggiore.

Il ritrovo dei partecipanti con auto propria è al parcheggio Coop di Mogliano Veneto (via Ronzinella 162) alle ore 8.30 di domenica 1° marzo.

