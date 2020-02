Coronavirus: comunicato del Comune di Treviso

Pubblichiamo un comunicato del Comune di Treviso che contiene informazioni utili per i cittadini in merito all’epidemia di coronavirus che ha colpito la nostra Regione

COMUNE DI TREVISO

❌❌❌CORONAVIRUS, INFORMAZIONI PER I CITTADINI

E’ in corso all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso una riunione riservata ai Sindaci del territorio, dirigenti scolastici e autorità sanitarie all’esito del quale si provvederà ad informare la cittadinanza sulle misure precauzionali adottate.

☎ Dal pomeriggio di lunedì 24 febbraio sarà attivo il numero verde di Ulss 2 Marca trevigiana: 0422-323888.

Sono inoltre attivi i seguenti numeri:

📞 Numero verde nazionale: 1500

📞 Numero verde Regione Veneto: 800462340

⚠ Le persone che temono di essere entrate in contatto con soggetti infetti, ma che non hanno alcun sintomo o che presentano sintomi lievi come febbre e/o tosse senza difficoltà respiratoria, non devono chiamare il 118 e non devono recarsi in ospedale; devono invece rivolgersi al numero verde che fornirà tutte le informazioni e le eventuali istruzioni sui comportamenti da adottare.

Inoltre, gli utenti possono chiedere informazioni ed istruzioni anche al proprio medico di medicina generale.

