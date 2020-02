Il Venezia esce sconfitto dal match casalingo con il Frosinone. Due legni e un rigore negato

Con quella di sabato, sono ormai sei le sconfitte casalinghe del Venezia, lasciando il pallottoliere a quota due per quanto riguarda le vittorie. Gli arancioneroverdi scivolano in piena zona playout mentre il Frosinone con questa vittoria scavalca in classifica il Pordenone, piazzandosi al secondo posto nella classifica della Serie BKT.

Sul campo entrambe le squadre non offrono una bella partita, al 31’ sono i giallazzurri a rendersi pericolosi con uno schema su calcio di punizione: tocco di Salvi per Maiello, la difesa lagunare non copre Rohden che può concludere facilmente di testa, ma il pallone sfila alto sopra la porta difesa da Lezzerini. Passano due minuti ed al 33’ su una conclusione di Monachello in area di rigore, il Venezia reclama a gran voce un netto fallo di mano di Ariaudo, ma l’arbitro Ayroldi non fischia il penalty. Al 43’ è Capello a tentare il tiro da fuori ma la palla passa alta sopra la traversa. Termina un primo tempo caratterizzato da un gioco tattico, con poche occasioni da goal. In quattro minuti, dal 36’ al 40’ l’arbitro si è visto costretto ad estrarre quattro cartellini gialli.

Nella ripresa, la partita cambia ritmo ed il goal-partita degli ospiti arriva al 18’st: Lakicevic perde palla in uscita, Beghetto va sul fondo, palla dentro e sul primo palo Rohden, anticipando Cremonesi, infila una facile deviazione. Il Venezia non vuole arrendersi e al 39’st Lakicevic crossa basso da destra, Capello tocca fuori per Fiordilino, destro piazzato, ma la palla colpisce il palo con Bardi già battuto.

Gli arancioneroverdi con la forza della disperazione ci prova fino alla fine: al 45st’+6’ Capello la butta in area, Zigoni svetta, ma il legno salva nuovamente Bardi. La partita termina con il triplice fischio dell’arbitro Ayroldi al 45’st+9’ che sancisce la vittoria del Frosinone per 0-1.

Nel post-partita mister Dionisi ha così commentato il match: “Oggi non siamo stati fortunati sugli episodi. Sull’episodio del rigore in area del Frosinone c’era fallo di mano ma l’arbitro non l’ha visto altrimenti lo avrebbe fischiato. Il Frosinone ha poi cercato di portare a casa il risultato spezzettando il gioco, noi non siamo stati bravi quando la palla era in movimento, a recuperare il risultato. Oggi bisogna fare due analisi, da un lato il risultato e dall’altro la prestazione: in quest’ultima vanno presi in considerazione anche i due pali che abbiamo colto nella ripresa, ma fa parte del calcio. Il risultato è negativo, abbiamo perso in casa una partita che non meritavamo di perdere, dove abbiamo creato molto di più di quello che abbiamo concesso. Credo di poter recriminare poco ai ragazzi, dobbiamo migliorare solo sugli episodi perché non siamo stati cinici, mentre abbiamo preso gol su una delle poche volte in cui il Frosinone è entrato in area.”

Una fortunata vittoria del Frosinone che sbanca in laguna con il goal di Rohden. Continua la maledizione del Penzo per i leoni che si sono visti negare un rigore per un netto tocco di mano in area di Ariaudo ed hanno colpito due pali con Fiordilino prima e con Zigoni poi.

Nella prossima gara, sabato 15 febbraio, gli arancioneroverdi affronteranno al Penzo la Virtus Entella.

Commenta la news

commenti